Severočeši důležité utkání zvládli, po týden starém vítězství nad Bohemians (1:0) so do tabulky zapsali další tři body. A Jarošík zářil, jeho tým konečně sejmul mužstvo z vyšších pater tabulky. „My jsme veděli, že Baník je dobrý tým, daří se mu, měl skvělou sérii. Ale ta série jednou musí skončit. Já jsem rád za to, co jsem říkal před zápasem, že do toho půjdeme naplno. Že tady na nic nebudeme čekat. Jsem hrozně pyšný na kluky, co tady předvedli. A dát čtyři góly v Ostravě, to je skvělý."