Patriku, věděli jste výsledek Brna před zápasem?

Dozvěděli jsme se to až po zápase. Soustředili jsme se hlavně na sebe.

Proč se nepovedlo dobře rozehraný duel s Boleslaví dovést do vítězného konce?

Začátek druhého poločasu určil ráz zbytku utkání. Měli jsme docela dobrý první poločas za sebou, ale dostali jsme pak poměrně laciný gól. Pak už jsme nedokázali s tím výsledkem nic udělat.



Hosté říkali, že se poučili ze středečního utkání. Vnímali jste, že to zjednodušili, že hráli jinak?

Věděli jsme, že to tak bude. Postavili dva útočníky. Ale nehrozili z toho, že hráli jednoduše a nahoru. Problém byl v centrech do vápna, kdy jsme neuhlídali jejich hráče.



Vám centry naopak nešly.

Nelítalo nám to. A když jo, tak jsme měli méně hráčů ve vápně.



S ohledem na výsledek Brna a porážku máte jen tři body na Zbrojovku.

Každý cítí zklamání. Chtěli jsme vyhrát, abychom byli v klidu. Musíme jít zápas od zápasu, přepnout, bojovat jeden za druhého a sbírat co nejvíce bodů.

Cítíte, že jde do tuhého?

Pořád je do konce 8 zápasů, ve hře je 24 bodů. Musíme makat a sbírat body, kde se jen dá. V minulém roce jsme zvládli dobře skupinu o udržení. Věřím, že najdeme v sobě vnitřní sílu a konec soutěže zvládneme.



Jak vy osobně se cítíte? V posledních dvou ligových utkáních jste skóroval…

Cítím se dobře, ale bohužel jsem naštvanej na výsledek. Nevnímám svůj herní projev, ale to, jak hrál tým.



Přesto - roste vaše střelecké sebevědomí?

Věřím, že bude růst, ale především věřím, že budeme získávat body.



Co musíte změnit?

Každý máme nějakou svou osobní zodpovědnost, musíme plnit úkoly, které máme.



Jak můžou ve zbytku ligy pomoct návraty marodů?

Věřím, že nám můžou pomoct. Teď se vrátil Forty (Fortelný), později se snad připojí ostatní.



Je znát, že bez Kuby Mareše se hraje jinak?

Každý zápas je jiný. Nemáme klasického hroťáka. Je tam Vuky (Vukadinović), krajní záložník. Na to bych se nevymlouval.