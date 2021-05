Berete remízu se Zlínem?

V naší situaci nebereme! Potřebujeme vyhrát a získat tři doma, kór doma. Viděli jsme, že Zlín šest zápasů prohrál. Byla to od nás ale strašná křeč. Oni sem přijeli bránit v bloku. věděli, že na Vukyho nahoru nakopávat nechceme. Byl to hrozný zápas na koukání. Ani jsme si nevytvořili šanci.

Čím to bylo? Nálada klubů? Nepříliš dobré hřiště? Zlín tvrdil, že jeho vinou fotbal za nic nestál.

Samozřejmě, známe ho, trénujeme na něm. Nechceme se ale vymlouvat na hřiště. My jsme v situaci, kdy nechceme jít dolů. Hřiště nás neomlouvá, ani když si doma nevytvoříme žádnou šanci.

Radim Kučera o Marešovi a dalších zraněných

Jsem rád, že v neděli hrál 90 minut po zranění Vondrášek, že si na pár minut k tomu čuchli po delších absencích Macej a Mareš. Teď už nebude anglický týden, tak kluci budou mít čas se do toho dostat. Třeba Kuba Mareš není pořád stoprocentní. Teď dostal žlutou kartu, tak bude mít 14 dnů na to, aby se perfektně připravil na domácí zápas s Českými Budějovicemi, aby byl už od první minuty. Pak od něj očekávám zkušenost a kvalitu. On je typ hráče, který to chce strhnout, pořád se s někým hádá, je nepříjemný v osobních soubojích. Ostatní hráči nejsou tak impulzivní. Někoho, kdo by to strhnul, vůdčí osobnost, nemá víc klubů. Je to pak o osobní odvaze. Pak je znát křečovitost. Hlavně v první půli byla markantní.





Čemu to tedy přičítáte? Co se v týmu stalo od doby, kdy jste se zranil?

Nechci to hodnotit. Sice jsem měl nadhled, ale nebyl jsem na hřišti. To pro mě bylo hrozné. Prostě jsme v křeči. Musíme to ubojovat.

Vrátil jste se po dlouhé době, ale zase jste se vykartoval na Jablonec.

Šel jsem tam natvrdo. Nekoukám nalevo, napravo, nekalkuluju. Prostě nebudu hrát, pak budu hrát za 14 dnů s Budějovicemi.

Možná je to pro vás lepší… Reálnější je zisk bodů doma s Jihočechy, navíc prý ještě nejste stoprocentně připravený…

Samozřejmě, je to lepší varianta. Já s týmem ani moc nenatrénoval. Teď mám 14 dní čas, tak věřím, že se to zlepší, že toho hodně natrénuji. Pořád se mě to drží. Rozhodl jsem se do utkání jít přes velkou bolest. Chci se nachystat na poslední zápasy, ty budou extra důležité.

Zažil jste, že se někdy zranilo tolik útočníků, jako se zranilo teď vám? Místo nich musí na hrot záložníci…

To jsem nezažil. Je to shoda náhod. Říká se, že když se to…, tak se to … pořádně. Vuky je jiný typ hráče, než jsem já nebo třeba Řízek. Zlín to věděl, hlídal si ho. Věděl, že Vuky není hlavičkář ani silový typ.

Radíte mu?

Neradím, možná v zakončení. Hráč to musí mít v sobě. On maká, šance si vytváří. Škoda, že je nedá, jako třeba v Brně. My hlavně musíme hrát, abychom si na hřišti dovolili jeden na jednoho. Pak je z toho tak křeč, když místo odvahy, průniku do vápna, spíše centrujeme.

Jste už nervózní? Brno se vám pořád nedaří setřást.

Chtěli jsme to se Zlínem za každou cenu urvat, asi to ale bylo v hlavách. Máme 8 standardek, ani z toho si nevytvoříme šanci. Musíme makat a věřit, že někde vyhrajeme. Musíme jít do toho pozitivně, s negativním přístupem přihází křeč. To by nebylo dobré.

Jaké bylo si po delší době zahrát před fanoušky?

Všichni víme, jaká je situace v republice a ve světě. Není to nic příjemného, když diváci nejsou, nebo jich je jen pár. Já jsem typ hráče, který potřebuje lidi. Dnes jsme divákům ale neukázali vůbec nic. Je to k zamyšlení.