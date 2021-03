„Skláři" plichtou potvrdili, že se jim proti Baníku poměrně daří. V posledních deseti vzájemných duelech čtyřikrát vyhráli, čtyřikrát remizovali a dvakrát padli. Poslední porážka je stará dva roky. A mohlo být lépe, Tepličtí totiž vedli po gólu Moulise, v závěru ale o tři body přišli vinou pokutového kopu, který proměnil Stronati.

Zajímavou postavou utkání byl trenér Severočechů Radim Kučera. Ten totiž v minulosti vedl právě Baník. S jakými pocity se do Ostravy vracel? „Takové návraty jsou vždy nostalgické. Pořád tu mám hodně přátel, ale asi i nepřátel. Výsledky šly totiž za mnou, tak to ve fotbale chodí. Teď jsem ale v Teplicích, bojuji a dýchám za ně. Bodu si cením, ale Baníku přeju do dalšího zbytku sezony hodně úspěchů, ať sbírá body,“ řekl muž, který v Ostravě skončil téměř přesně před třetmi roky. Tehdy se klub ze Slezska nacházel po devatenácti kolech s pouhými dvanácti body na posledním místě. Kučeru poté nahradil Bohumil Páník.