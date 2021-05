Ten váš gól přišel pozdě, že?

Měli jsme dát gól daleko dřív, ne až za stavu 0:3. Po prvním poločase to mělo být tak 1:1, nebo dokonce 2:1. Šancí jsme si vytvářeli dost a minimálně jeden gól jsme měli dát.

Jak vaše záměry v Jablonci narušila brzká branka, kterou jste dostali snad už ve druhé minutě?

Narušila to všechno hodně. Šli jsme do zápasu s tím, že budeme hrát pevnou defenzivu, hráli jsme kvůli tomu na pět obránců. Hned ve druhé minutě jsme dostali gól, to zápas ovlivní. Začali jsme pak hrát, vytvářeli jsme si šance. Ještě nebylo nic ztracené. Ale dostat gól z první akce, to s mužstvem otřese, i když jsme pořád měli hodně času něco s tím udělat.

Určitě jste věděli, v jaké fazoně je Jablonec, přesto jste dostali čtyři branky, jen Doležal vám dal hattrick.

Věděli jsme, že patří k jejich klíčovým hráčům. Proto jsme měli za úkol hrát zodpovědně zezadu, proto pět hráčů vzadu. Chtěli jsme si tak poradit s jeho výbornou hlavou, se souboji. Vůbec se nám to nedařilo. Hlavně jsme nechytli začátky poločasů. Asi to byla špatná koncentrace, nevím.



Jaká je vaše situace?

Teď máme před sebou ještě tři zápasy - doma Budějovice a Příbram, se kterou končíme, mezitím hrajeme venku v Karviné. Máme čtyři body náskok a k tomu lepší vzájemný zápas s Brnem. Máme to ve svých rukou, ale musíme začít získávat body.



A co atmosféra v kabině?

Atmosféra není rozhodně pozitivní a optimální, když jsme naposledy vyhráli doma s Opavou. Víme, že hrajeme o záchranu, každý bod se počítá. Musíme se teď soustředit na další zápasy, abychom pak nekoukali a neříkali si, že jsme pro to mohli udělat víc.