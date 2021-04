/ROZHOVOR/ Vukadin Vukadinović dal svůj první ligový gól v dresu Teplic v pravý čas. Šťastným zásahem pomohl Severočechům k remíze 1:1 v Olomouci. Po zápase přiznal, že „skláři“ nejsou v psychické pohodě, musí proto sázet hlavně na bojovnost.

SK Sigma Olomouc - FK Teplice. Roman Hubník a Vukadin Vukadinović (vlevo). | Foto: Deník/Jan Pořízek

Jaký máte ze získaného bodu pocit?

Musím říct, že to nebyla žádná hitparáda, nebyl to žádný hezký fotbal. Bohužel jsme v situaci, že nemůžeme hrát na krásu. Ani to neumíme. Musíme to nějak ukopat. Minulý týden jsme to s Bolkou nezvládli, Brno se nám přiblížilo na tři body. Každý bod se bude počítat, třeba tenhle z Olomouce bude na konci hodně cenný.