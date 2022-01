Že v destinaci, kde bývá v lednu kolem deseti až patnácti stupňů nad nulou, narazí na sníh, by Grigar, Vondrášek a další opravdu netipovali. „Mě to hodně překvapilo. Na žádném zahraničním soustředění v těchto končinách jsem to nezažil. Turci si to úplně užívali. Toho sněhu nebylo málo, tak se koulovali. Všiml jsem si, že personál restaurace dorazil v den, kdy byl sníh, tak z padesáti procent. Jestli ostatní někde uvízli?“ smál se teplický záložník Tomáš Kučera.