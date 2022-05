Výzva Petra Měsíce:

Petr Měsíc, člen dozorčí rady FK Teplice, je jakýmsi patronem všech teplických hráčů, zároveň jejich kamarádem a velkým fanouškem. Různé výzvy pro ně připravoval po celou sezonu. I on si ale uvědomuje, že v současné době jde do tuhého. Svůj vzkaz adresuje přímo fotbalistům. „Nebudu tentokrát běhat kolem stadionu a ani nebudu péct koláče do kabiny. Apeluji na vaši osobní profesionální hrdost, vztah a lásku k našemu klubu, úctu vůči fanouškům, městu, kraji, vlastníkovi klubu a mládeži, která ve vás vidí své vzory. Ukažte, že patříte ke žlutomodré rodině. Dokažte, že vaše srdce jsou žluto-modrá. Dokažte všem věrným fanouškům, ale i všem kritikům a pochybovačům, že vám není jedno, jakou cestou se nadále náš klub bude ubírat. Když necháte na hřišti srdce, přidáte bojovnost, odvahu, sebevědomí, odhodlání a zarputilost, určitě to zvládnete! Je to nyní jen na vás! Prosím, nezlomte mně a ani všem ostatním věrným fanouškům, srdce. Nepokazte loučení našich legend – Ljevy, Rézy a Edy. Udělejte vše pro to, aby nám Eda mohl vymyslet ještě dvě poslední básničky!"

A co vzkázal herec Marek Taclík a skupina Kabát? „Budeme na stadionu potřebovat všechny fanoušky! Přijeďte z Teplic, z Ústí, Lovosic, Děčína, Mostu! Budu na vás čekat už od čtyř v hledišti!" burcoval fandy Taclík na svém facebookovém profilu. „Držíme palce Teplicím, ať na Stínadlech, kde jsme odehráli úžasný koncerty, zůstane první liga," hlásají Kabáti.

