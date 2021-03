„Být v Teplicích je pro mě obrovská čest, je to srdeční záležitost. Narodil jsem se tu, hrál fotbal, pracoval. Chci pomoct, aby to tu šlo nahoru. Očekává se ode mne, že pomůžu také vztahově. Nechceme žít na ostrově, chceme se propojit s fanoušky, politickou garniturou a s dalšími subjekty," řekl Řepka na úvod.



Jaké máte v Teplicích vytyčené cíle?

Krátkodobé cíle jsou především ty jsou sportovní. Soustředíme se nyní na to, aby áčko hrálo důstojnou roli v lize. Teď se nám poměrně daří, ale pořád ještě body potřebujeme, abychom se co nejdřív dostali do klidného středu tabulky. Podařilo se nám postoupit mezi osm nejlepších v poháru, to je také zajímavé. Dlouhodobě chceme být klubem, který vychovává hráče, má odchovance. Priorita by proto měla být v mládeži. Ta nyní funguje slušně, ale máme malý deficit v tom, že nemáme vybudovanou infrastrukturu.

V jakém stavu jste našel fotbalové Teplice?

Je to dobře vybudovaný klub, stojí na pevných základech, má tradici. Libí se mi, jaké morální hodnoty vyznává. Malinko jsme klopýtali po sportovní stránce. Musíme být víc čitelnější pro veřejnost, mít stanovené i sportovní cíle. Mužstvo musí pořád působit dojmem, že chce vyhrávat. Věřím, že i já můžu přispět k tomu, že FK Teplice bude veleúspěšný klub.

Nepřijde vám, že v posledních letech klub trošku ztratil na respektu? Zdá se, že Teplice jsou nyní snadným terčem k trefování. Například pro špatný trávník, špatné výsledky, malé návštěvy. Zaznívá, že by snad ani nikomu v lize nechyběly.

Je to těžké takhle hodnotit. Sám mám pocit, že to šlo malinko do šedi. Věřím, že tu slávu oprášíme, ale nechci slibovat žádné poháry. Jak jsem řekl, především chci, abychom byli čitelní, aby se veřejnost ztotožnila s našimi cíli. Chceme to stavět na odchovancích, občas si vzít dva tři hráče odjinud. Věřím, že to nebude dlouho trvat a veřejnost nás bude brát jako klub, který ví, kam směřuje. Základem je komunikace.



Říkáte, že poháry slibovat nechcete… Jaké tedy budou sportovní cíle?

Já bych nechtěl na vedení a zaměstnance ušít velký bič. Vše je o práci. Když bude dobrá, tak ty poháry možná někdy budou. Cesta k nim vede přes odchovance. Teplice budou týmem, který potřebuje vychovávat hráče, pak je prodávat. Určitě se můžeme dostat do fáze, kdy budeme finančně zajištění tak, že si budeme moct odchovance nechat a vytvořit tak silný tým. Zatím nebudu slibovat evropské poháry, ale věřím tomu, že se to jednou stane.



Už trenér Hejkal začal s přebudováváním kádru, ale zdá se, že ten progres není takový, jak by bylo zapotřebí. Jak vy hodnotíte kroky, které se tu za poslední dva roky udělaly? A jakou cestou půjdete? V létě smlouvy končí několika starším hráčům.

Se sportovním ředitelem i trenérem pracujeme intenzivně na tom, jak bude kádr vypadat od příští sezony. Nyní je složité to říkat, protože nyní má ještě každý šanci se ukázat, hráči hrají o svou budoucnost. Nemůžeme dávat hráče do béčka, když se nehraje, ale je dobře, že jsme šli dál v poháru, kde se také můžou hráči předvést. Máme v hlavě, jak by to mělo vypadat, ale ještě nechci nic říkat. Hlavní slovo bude mít trenér. Ale musím říct, že Teplice se už delší dobu snaží zapracovávat své odchovance. Důkazem budiž Žitný, Radosta nebo Knapík, teď se blýskl Kodad. A koneckonců třeba Mareš i Moulis jsou odchovanci. Ale na mládež chceme hodně sázet, jak už zaznělo. Teď ji musíme vyladit tak, abychom každý rok posouvali z mládeže do áčka dva tři hráče. Vidím velké pozitivum v tom, že už to tak vlastně funguje.

Pro kvalitní práci s mládeží ale budete potřebovat tréninkové centrum…

Máte pravdu, i když v Čechách ještě není zvykem ho mít. Poslední dobou se to už stává častějším jevem, to je dobře. V zahraničí je mít tréninkové centrum nutností. Jsem i rodič, mám syna v mládežnických kategorií, takže vím, že je potřeba mít tréninkové centrum pro lepší výchovu mládeže. Jeho výstavba je střednědobý cíl, nevybudujeme ho za několik týdnů. Určitě je ale pro nás prioritou.



Když jste v Teplicích před léty jako funkcionář působil, tak jste pracoval pod panem Hrdličkou. Co si z jeho práce vezmete?

O Františkovi Hrdličkovi netřeba vyprávět dlouhé story. Je ale potřeba vypíchnout jeho velkou lidskost a vztahy. Nebyl kamarádem se všemi, ale byl pro všechny učitelem. Ne vždy byl milý šéf, ale každý cítil, že chce dobro pro fotbalový klub. Za jeho vedení a řízení klubu jsem se naučil obrovské věci. Moc rád na to vzpomínám. Měl blízko k regionu, ale i do Prahy. Díky němu tu hrál národní tým. Určitě bych chtěl na jeho odkaz navázat.



Budete občas také nemilý šéf?

Já věřím tomu, že si vybuduji respekt. Věřím, že jsem také lidský, že mám ke každému přátelský přístup. Každý šéf ale musí jednou bouchnout do stolu, když to nefunguje. Mám zkušenosti s vedením velké skupiny lidí. Věřím, že mi toto pomůže v Teplicích.



Vy jste působil i jako delegát UEFA. Budete ve funkci pokračovat?

Funkční období delegáta UEFA mám do 30. 6. FAČR mě nenavrhla na listinu pro další dva roky, ale je tu varianta, že mě na listinu delegátů zařadí UEFA. Ta navíc nevidí ráda, když jsou delegáti ve vedeních klubu, ale mohl bych jezdit jako delegát na zápasy národních mančaftů. Mou prioritou je klub, jezdit jako delegát je třešinka, takže možná to půjde stranou.

Získal jste během cest po Evropě kontakty, které by mohly pomoct Teplicím?

Poslední dobou se mi podařilo jezdit na zápasy velkých klubů. Určité propojení je možné především s kluby podobné úrovně. Napadá mě třeba norský FK Bodø/Glimt. Pracuje dobře s mládeží, má ochovance, nekupuje hráče za obrovské peníze, dotvoří si své. Pak je prodá třeba do AC Milán. Například bychom mohli v tomto klubu udělat stáž pro trenéry. Edukace trenérů je z mého pohledu totiž velmi důležitá.



Jaká je zatím spolupráce s vedením klubu a realizačním týmem?

Zatím můžu říct, že mám skvělý pocit z toho, jak klub funguje. Myslím, že jsme se myšlenkově a strategicky potkali ve všem. Máme se všemi podrobná hodnocení zápasů, mluvíme i o sportovní stránce. Za mě to opravdu funguje skvěle, máme pracovitý realizační tým. Zatím to vypadá, že i ty výsledky jsou nám nyní nakloněny. Věřím, že to bude fungovat.



Čeká vás určitě hodně práce, ale budete to mít těžší v tom, že oproti době za pana Hrdličky klub disponuje menším finančním tokem, že?

S vedením jsme si o tom povídali. Shodli jsme se, že je to i o strategii. Jedním z cílů je snížit závislost na našem majiteli, i když je pro nás těžké hledat jiné finanční partnery. Věřím tomu, že i s menším rozpočtem zvládneme být konkurenceschopní a dokonce posbírat nějaké úspěchy.

Teplice se nikdy nebály ozvat proti poměrům v českém fotbale. Působíte ve Fevoluce, jak to vše půjde skloubit?

Co se týče Fevoluce, tak je skvělé, že Teplice jsou po této stránce čitelné, zastává stejné hodnoty jako Fevoluce. Vidím tam velkou synergii. Priorita pro mě bude určitě klub, ale jde to ruku v ruce s Fevolucí. Chceme změnit morálku v asociacích na okresech. Cíl je stejný v obou organizacích.



Budete mluvit i s kluby z vyšších soutěží?

Na to je asi ještě čas. Teď probíhají změny na okresech, poté proběhnout změny na krajích. Počkejte, jak se to vyvine. Pak to určitě přijde. Alfou a omegou vidím to, že malé kluby potřebují velký klub, naopak velký klub potřebuje malé kluby. Žádné kluby nesmí žít na svých ostrovech, musí se navzájem respektovat a pomáhat si. Velké kluby jsou samozřejmě obrovsky silné a vlivné, ale nesmí zneužívat dobrotu amatérských klubů. Je jasné, že z nich velké kluby čerpají, i hráčsky, ale musí jim to vracet.