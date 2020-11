Proč jste se na tiskové konferenci po utkání s Bohemians rozhodl říct, že jste dostal ultimátum?

Po Liberci jsem byl na představenstvu. Tam mi bylo sděleno. Dohodli jsem se, že to sdělíme médiím i hráčům. Situace není dobrá, představenstvo se rozhodlo něco změnit.

Jaké je mít nůž na krku? Jak se vám s tím pocitem žije?

Je to trenérské řemeslo, s tím se musíte jako trenér naučit žít. Že je to před zápasem se Spartou, je o to složitější. I je trošku ironie osudu, že je to zrovna se Spartou, ve které jsem byl.

Říkáte, že s hráči jste tedy o celkové situaci mluvil. Cítíte, že stojí za vámi? Je tam takové to odhodlání?

Odhodlání cítím vždy. Něco jiného je, že si to říkáme v kabině, ale pak přijde zápas, ve kterém je tlak na získání bodů, proti nám stojí stejně dobře je připravený soupeř. I nyní jsme všichniodhodlaní zápas zvládnout.

Teď se proti vám postaví Sparta. Jak se připravujete?

Pouštěli jsme si naše předchozí chyby na videu, pracujeme s videem i směrem k soupeři. Sparta má také zdravotní problémy, k tomu má pohár. Vyhodnotíme si to vše a budeme na to reagovat.



Ukázal cestu, jak ji pokořit, zápas s Českými Budějovicemi?

Návodem pro nás být může. Budějovice se prvních 30 minut prezentovaly velmi dobrou hrou. Pak měla Sparta místy až drtivý tlak. O její porážce rozhodly až dětinské chyby, které se neobjevují ani v dorostu, jak i říkal její trenér Kotal. Směrem dopředu ale Sparta nepodala špatný výkon.