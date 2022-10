FK Teplice čeká v dalším domácím zápase FORTUNA:LIGY duel proti Českým Budějovicím. Odehraje se v sobotu 15. října od 16 hodin v AGC Aréně Na Stínadlech. Na utkání mohou dorazit zdarma mládežnické skupiny, ať už školní nebo z různých sportovních, nejen fotbalových, klubů.

Diváci na fotbale Teplice - Jablonec | Foto: Deník/František Bílek

Organizované skupiny mládeže se mohou na prvoligový zápas s Českými Budějovicemi hlásit během týdne na emailu martin.kovarik@fkteplice.cz, a to až do pátku 14. října do 12 hodin. Obratem dostanou další informace o vstupu na utkání.