Trenér „žlutomodrých" Radim Kučera tak má plnou hlavu starostí, jak proti Viktorce mužstvo poskládat. Na začátku týdne část tréninkového procesu s týmem absolvovali Vondrášek, Mareš a Shejbal, nadějně prý ale vypadá pouze stav prvně jmenovaného. Kučera ví, že proti Plzni to jeho mužstvo bude mít velmi těžké. „Čeká nás velmi těžké utkání. I když je teď Plzeň v tabulce níže, tak pořád patří mezi naše nejlepší týmy. My se však v naší situaci musíme dívat především na nás, musíme se prát o každý bodík. V závěru může rozhodovat byť jen jeden jediný bod."

Domácí celek patrně znovu vsadí především na bojovnost. Technicky vyspělou Plzeň by na Stínadlech mohl brzdit těžký terén. To si uvědomuje i Vukadin Vukadinović, který v sobotu svým šťastným gólem Teplicím zařídil remízu v Olomouci. „Věřím, že můžeme Plzeň potrápit. Je to kombinační mužstvo, takže jim naše hřiště tolik vyhovovat nebude. Bod z Olomouce nás povzbudí a zkusíme doma uhrát co nejlepší výsledek," slibuje.

Plzeňští si stále myslí na medailové umístění. V minulém kole ztratili dva body s Jabloncem, v Teplicích proto chtějí být stoprocentní. „Středeční zápas s Teplicemi určitě musíme zvládnout. Když si zpětně promítnu poslední zápas, který jsme tam odehráli, tak to nebyl úplně nejlepší výkon. Věřím, že teď tam přijedeme a zvítězíme,“ vzpomíná kapitán Západočechů Jakub Brabec na remízu 1:1, která se na Stínadlech zrodila na jaře 2019. „Teplice hrají o život, o záchranu v lize. My ale také hrajeme o život, protože na podzim jsme ztratili moc bodů. Abychom se vyhoupli více nahoru, což všichni chceme a je to pro nás moc důležité, tak o to více musíme nyní šlápnout,“ přidal odhodlaně.

Jeho mužstvu, které osm zápasů v lize neprohrálo (Teplice naopak pětkrát po sobě nevyhrály) budou chybět vykartovaní Limberský a Káčer, zranění do hry nepustí Hejdu, Buchu a Čermáka.