Celá záležitost má pikantní zápletku, klub totiž na svém webu vydal prohlášení, v němž Šedlbauer odsuzoval Bendovu párty a především pak jejího dalšího účastníka Milana Hniličku.

"Milan Hnilička měl jít při všech opatřeních, která platí, příkladem celé sportovní veřejnosti i samotným sportovcům. Už dlouhou dobu po celé republice nemohou sportovat tisíce dětí, u nichž to ovlivňuje nejen jejich další sportovní kariéru, ale především jejich vývoj. Ve stejné době však chodí politici do zavřených restaurací, pohybují se bez roušek a porušují další nařízení. To se mi nelíbí!"

Ve středu ráno ale na veřejnost prosáklo, že Bendovu párty k jeho padesátinám navštívil i ředitel teplického fotbalového klubu Petr Hynek. „Byl jsem tam, protože Petra Bendu znám 25 let, možné déle. Přišlo mi slušné mu jít popřát k padesátinám. Ano, byla to chyba," posypal si popel na hlavu.

"V kontextu toho klubového prohlášení mě to, že na oslavě byl i pan Hynek, o to víc štve. Určitě to nemůžeme jen tak přejít, ale zároveň nemůžeme Petra střelit do hlavy. Jeho přestupek je v rozporu s naším etickým kodexem, ale na druhou stranu nemá veřejnou funkci. Podle toho to musíme řešit," uvedl.

Šedlbauera mrzí, že Hynek narušil image klubu, který se snaží dlouhá léta bojovat proti zkorumpovanému systému FAČR. "Skláři" mají navíc široko daleko uznávaný program sociální zodpovědnosti, před rokem dokonce zřídili Nadační fond FK Teplice, který jde ruku v ruce s filozofií klubu. "Vnímám, že nás ta kauza poškodí v očích veřejnosti. Ale věřím, že se na to lidi budou dívat tak, že se jedná o selhání jednotlivce. My o aktivitě pana Hynka nevěděli, na oslavu šel jako soukromá osoba popřát známému."



Pavel Šedlbauer připomíná ještě jeden kontext Bendovy oslavy. "Já mám pana Hniličku rád jako sportovce, jako brankáře, vážím si ho. Ale je to člověk, který rozděluje miliardy pro sport. Proto se musí chovat zodpovědně. Nejenže porušil vládní nařízení, ale navíc šel do společnosti lidí, která nemá dobré jméno. Nevypadá to zkrátka dobře. A stejný případ je pak u pana Hynka. Jen opakuji, že není osobou, která má veřejnou funkci. Podle toho musíme vše řešit."