Pardubičtí hráli ligu pouze v sezoně 1968/1969, jinak válčili převážně v nižších celostátních soutěžích. S Teplicemi se v soutěžním utkání naposledy potkali na jaře 1996 ve druhé lize, Severočeši zvítězili 3:0. Poslední záznam o vzájemném utkání je v archivech z roku 2015, kdy pod vedením kouče Vavrušky „skláři“ s Východočechy po porážce 0:3 ostudně vypadali z domácího poháru.

Současná situace je staví do pozice mužstva, které je ve výhodě. Teplice totiž na rozdíl od „perníkářů“ zvládly první kolo, hovoří pro ně i zkušenosti a koneckonců i síla kádru. Hejkal si však uvědomuje, že ve vršovickém Ďolíčku, který v této sezoně bude Pardubicím domácím stadionem, čeká jeho partu těžká šichta. Zajímavostí je, že Teplice si před ligou stadion Bohemians ozkoušely v přípravném duelu s „klokany“, kdežto Pardubice na něm ani netrénovaly.

„Je to neutrální prostředí pro oba. Neřekl bych, že to bude naše plus. Musíme si prostě dát na všechno pozor. Vzpomeňme si na jaro, kdy jsem doma po výborném výkonu porazili Liberec a pak jsme na Bohemce vysoko prohráli. Musíme si dát pozor, nesmíme zase usnout na vavřínech!“ burcuje Hejkal. „Bude to velká neznámá. Mužstvo Pardubic je dlouhou dobu spolu, má zajeté mechanismy, organizaci, pracuje v bloku, je poctivé a pracovité. V tom je to pro nás nebezpečné,“ přidává.

Moulis: Nováček je pořád v euforii

„I když naše hra v Příbrami nebyla úplně podle našich představ, ta poslední příprava na Bohemce byla od nás lepší, tak jsme za tři body rádi, to můžu mluvit za celý tým. Asi jsme měli v hlavách, že je to první mistrák, byli jsme trošku nervózní. Pardubice postoupily, jsou v euforii. V Jablonci jsme viděli, že hráli v dobře organizovaném bloku a i tým, jakým Jablonec je, se k nim moc nedostal, neměl moc šancí, gól dal vlastně hlavou z vápna až na konci. Podle mě to bude pro nás těžký zápas, neřekl bych, že do něj půjdeme jako obrovský favorit, který by měl Pardubice přejet jako nic. To může být klam. Naše výhoda by mola být, že jsme si stadion na Bohemce před ligou zkusili, Pardubice ne. Kdyby hrály doma, tak by je podpořil plný stadion, ještě by přiživil tu jejich nováčkovskou euforii. Na druhou stranu – budou hrát teprve druhý zápas v lize, ta euforie v nich pořád bude, budou šlapat celých 90 minut. Na Bohemce je to specifický stadion, když jsou tam lidi a ženou domácí, to pak Bohemka umlátí. Bez fanoušků tak specifický není. Máme šanci se dostat do výborné psychické pohody před reprezentační pauzou. Bylo by skvělé mít na kontě šest bodů!“

Jeho tým navíc v Příbrami i přes na první pohled jednoznačnou výhru 3:1 nepracoval tak, jak by si teplický stratég představoval. „Chci zlepšit mezihru, rychlejší práci s míčem a rozehru od gólmana. Od Grigara bylo moc výkopů, pak následovaly souboje. To by byla voda na mlýn Pardubicím. Proti nim musíme hrát jinak než proti Příbrami.“



Hejkal také nastínil, proč se jeho tým až příliš často před týdnem dostával u Litavky do nesnází, ze kterých pramenily nebezpečné šance Středočechů. „Příbram měla střely z dálky, propadlé balony, standardní situace. Bylo to z toho, že jsme se celkem brzy dostali do vedení a pak jsme byli v bloku a nebyli aktivní. Musíme teď víc držet balon.“



Pardubice po statečném boji padly v Jablonci 0:1, gól inkasovaly až v závěrečné fázi utkání. Domácí zkušený lodivod Petr Rada výkon nováčka vyzdvihl. „Někdo si řekne: No jo, Pardubice! Ale pokud takto zodpovědně budou hrát, tak budou nepříjemným soupeřem pro každého. Mají výhodu, že hrají dlouho ve stejné sestavě. Nehrál sice Hlavatý, ale jinak je to znát, hráči o sobě vědí. Dobře se posouvají, s tím jsme měli problémy.“