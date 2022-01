Jak na tom teď jste? Už bych měl konečně začít s týmem víc a víc, ale postupně. Zapojím se i do nějakých her, na to se moc těším.

A zápasy hrát ještě nebudete?

Teď ještě přípravné zápasy vynechám, potřebuji hlavně získat kondici. Jak začne liga, tak bych měl být připravený.

Koleno při hře i běhu vůbec necítíte?

Nemám s ním žádný problém. Doufám, že to bude v pohodě. Spíš mě bolí věci okolo toho… (úsměv) To je ale příprava, to zmizí.

Kdy se vám to stalo a co jste si říkal?

Bylo to na konci dubna v Brně, udělal jsem nějaký špatný došlap do strany. Hned jsem věděl, že něco bude špatně, ale nevěřil jsem, že to bude křizák. Musel jsem se s tím smířit a počkat si.

Jaké to čekání bylo?

Dva měsíce jsem si trošku odpočinul, ale pak to bylo delší a delší; samá posilovna, běhy, stereotyp. Teď se to změnilo, bylo tam hřiště, míč.

FOTO: Teplice zahájily přípravu s Tijanim, čekají na posily z české top trojky

A co hlava?

Já si poslední dva měsíce vyzkoušel pomalu s týmem trénovat. Zvykl jsem si, hlava byla lépe nastavená. Sám jsem zvědavý, jaké to bude.

Co vám pomáhalo těžké chvíle překonat?

Každopádně rodina. Pak už jsem byl v týmu, to mi dalo sílu.

Neměl jste před zraněním zrovna nějaké nabídky odjinud?

Ne, neměl.

Muselo vás pak štvát, že Teplicím nemůžete pomoct, když se nedařilo…

Jasně, že vás štve, když jste na tribuně a nemůžete nic udělat. V posledních třech zápasech jsme ale ukázali, že na to máme. Doufám, že to tak bude i v jarní části.

Trenéra Jarošíka jste vlastně ani pořádně nezažil. Už s vámi mluvil o tom, jaké má s vámi plány?

Ještě jsme se o tom nebavili. Máte pravdu, že jako trenéra jsem ho úplně nezažil. Byl to pan fotbalista, určitě bude i jako trenér v pohodě. Doufám, že si sedneme.