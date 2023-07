Kdo získá titul?

Titul podle mě získá pražská Slavia.

Tématem fotbalové ligy je i to, zda má smysl nadstavbová část. Jak to vnímáte, jste pro to, aby byla zachována?

Přikláním se k systému, který byl dřív, tedy třicet kol, spočítat body, rozdat medaile - klasika. Přijde mi to nejspravedlivější.