Teplická fotbalová legenda Pavel Verbíř vzpomíná na památné domácí duely proti Spartě. Jedním z nich je i zápas ze srpna 1999, kdy „skláři" díky hattricku Michala Bílka před vyprodaným stadionem vyhráli 4:2. „Přál bych si, aby v sobotu, kdy k nám Sparta přijede, bylo znovu plno. Podle zájmu lidí a svého vnitřního pocitu tipuji, že by návštěva mohla po dlouhé době překročit hranici patnácti tisíc fanoušků," říká populární „Verba", jenž je už několik let vedoucím teplického áčka.

Pavel Verbíř vypráví o svých fotbalových začátcích | Video: Deník/František Bílek

Verbíř v žákovském a dorosteneckém věku hrál právě za pražskou Spartu, rudý dres oblékal čtyři roky. Za tu dobu stačil nasát mentalitu nejslavnějšího českého klubu. „Cítil jsem, že už do přípravky se do malých sparťánků vtlouká, že každý zápas musí vyhrát, že musí být nejlepší. Nebyl to žádný tlak, o kterém je teď populární mluvit, ale právě ta vítězná mentalita."

Na působení ve Spartě vzpomíná ikona teplického fotbalu rád. „Přišel jsem do žáků z Neratovic, byl jsem vykulený. Ale rychle jsem si zvykl. Sparta byla už tehdy velký pojem. Udělal jsem v ní výkonnostní krok do velkého fotbalu, za to Spartě děkuji. Měl jsem kolem sebe plno kluků, kteří to později někam dotáhli, třeba Páťu Bergera, Tomáš Votavu, Tomáše Poštulku nebo Petra Gabriela."

VIDEO: Tepličtí fanoušci mají nový kotel, sparťani dostali další sektory

Podle Verbíře byl nejvíce talentovaný Berger, budoucí hvězda Liverpoolu. „Už tenkrát na něm bylo vidět, že to dotáhne daleko. V českém a především ve světovém fotbale to dokázal."

Jít na Letnou bylo pro Pavla Verbíře svátek, tehdy totiž Sparta neměla žádné tréninkové centrum, mládež trénovala doslova po celé Praze. „Já měl ale výhodu v tom, že jsem měl školu nedaleko stadionu Sparty. Pamatuji si, že jsem snad dvakrát sbíral míče při zápasu áčka. Moc jsem si toho vážil. Jeden duel byl v roce 1988, šlo o zápas Poháru mistrů evropských zemí proti tehdy výborné Steaue Bukurešť, která dva roky před tím celou soutěž vyhrála. Steaua dala Spartě na Letné na frak, porazila ji 5:1!"

KVÍZ: Poznáte známé i méně známé sparťany, kteří přestoupili do Teplic?

Verbíř se dostal do Teplic, kde nastoupil k více než šesti stovkám soutěžních utkání, ve kterých dal 178 branek. Do Sparty se měl možnost několikrát vrátit, klub z Letné ho totiž měl v devadesátých letech hledáčku jako případnou posilu. „To je pravda, jenže se o tom víc mluvilo, než by se pro to udělalo. Já jsem poté, co jsem ze Sparty odešel, neměl jako cíl se do ní vrátit, neměl jsem to v hlavě. A když o mě stála, tak jsem spíš toužil po zahraničním angažmá. To byla možná chyba. Pan Hrdlička by mě do Sparty pustil, měli jsme dohodu. Ale já jsem na tom odchodu nijak nelpěl," vrací se Verbíř o pár let zpátky.

Na vyprodané Letné si ale svou chvíli slávy užil v reprezentačním dresu, když na podzim 1999 zvyšoval v závěrečném střetnutí o EURO 2000 proti Faerským Ostrovům na 2:0. „Faerské Ostrovy tenkrát byly vyloženým fotbalovým trpaslíkem. Karel Poborský mi nacentroval a já dal gól hlavičkou. Na hřiště jsem přišel asi deset minut před tím, trenér Chovanec mi řekl, abych dal branku."

OBRAZEM: Když v Teplicích běsnil Řepka aneb návrat do historie

Když si má historicky nejvíce oslavovaný teplický hráč vzpomenout na tři nejpamátnější domácí zápasy proti Spartě, začne sypat z rukávu jeden po druhém. „Tím prvním je souboj z podzimu 1998. Na našem stadionu se po několika letech zprovoznila světla, bylo vyprodáno. Nám se povedl vstup do soutěže, vedli jsme ji. Tu sezonu jsme pak získali stříbro. V tom utkání jsem dal chvíli před přestávkou gól z trestného kopu, o pauze byl ohoňostroj. Já ho odšpuntoval, dá se říct. Skončilo to 1:1," vybavuje si první „špíl".

„Pak to určitě bude střetnutí, které se hrálo o rok později. Bylo to tři dny před odvetou v Dortmundu, Spartu jsme díky hattricku Míši Bílka porazili 4:2. Celému týmu vyšel zápas fantasticky, ale králem večera byl Bílek. Také bylo vyprodáno, vlastně naposledy v historii Stínadel."

Tajně mezi německými fotbalovými fanatiky. Stvořili peklo, mementem jsou hroby

A do třetice emotivní utkání s Letenskými, tentokrát ze září 2007. „Také se nám povedl vstup do ligy. Ale umřel náš bývalý trenér Vlasta Mareček, všichni jsme měli na dresu jeho jmenovku," pokračuje Verbíř ve vzpomínání. „Byl dojemný úvod, choreo, transparenty. Stadion byl téměř plný, atmosféra byla famózní. Spartu jsme tehdy porazili 2:1, trefili se Lukáš a Fenin. A utkání proslavilo extempore, které udělal Tomáš Řepka, kdy po vyloučení napadl kameramana České televize."

Nejvíc při duelech se Spartou Verbíře bolely souboje s Petrem Gabrielem, starým známým ze sparťanských mládežnických celků. „Je to můj výborný kamarád, ale na hřišti jsem se soubojům s ním vyhýbal. On byl tvrdý, nekompromisní obránce. Měl jsem možnost si zahrát proti němu nejen když hrál za Spartu, ale také když oblékal dres Kaiserslauternu. A pak tu byl chvíli ze Sparty na hostování."

Až v sobotu v podvečer Teplice a Sparta vyběhnout na zelený pažit v rámci dlouho očekávaného utkání 5. kola nejvyšší soutěže, bude se pravděpodobně Verbíř kochat plným stadionem. V předprodeji totiž mizí jeden lístek za druhým. „Podle zájmu lidí a svého vnitřního pocitu tipuji, že by návštěva po dlouhé době mohla překročit hranici patnácti tisíc diváků. Jsem zvědavý na spojení našich kotlů, je to po několika letech změna. Věřím, že to bude změna k dobrému a že nás fandové svými hlasivkami poženou."