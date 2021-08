Tepličtí dostali vítěznou branku z penalty, jejich snahu o vyrovnání v závěru navíc přibrzdila červená karta pro obránce Martina Chlumeckého, který ji inkasoval v 84. minutě po druhé žluté kartě.

"Soupeř nás potrestal z prvních dvou střel, i když jsme v úvodu působili lépe. Dokázali jsme sice vyrovnat, ale pak za jsme po mikro kontaktu dostali z následné penalty druhou branku a my naopak další šanci nevyužili. V závěru jsme šli do deseti a to u bylo hodně těžké," uvedl zklamaný teplický trenér Radim Kučera, který podle svých slov věřil, že jeho skláři mohou na středočeském hřišti něco uhrát.

"První poločas nebyl z naší strany ideální, ale přesto se nám ho podařilo vyhrát. Druhý jsme zvládli a v závěru přidali třetí gól. Za tři body jsme rádi," uvedl boleslavský trenér Karel Jarolím.