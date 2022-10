Pardubičtí by se i přáli, aby své prvoligové duely hráli pouze se skláři. V dosavadních pěti kláních mezi elitou totiž pokaždé zvítězili! Vše začalo v srpnu 2020, kdy perníkáři postoupili do ligy. Ve 2. kole porazili Severočechy 2:1 a odstartovali tak unikátní sérii. Další výsledky? 1:0, 2:1, 2:0 a 2:0.

„S týmem jsme bilanci vůbec neřešili, soustředili jsme se jen na sebe, abychom měli dobrou přípravu a tréninky na zápas. Pardubice budeme samozřejmě řešit, ale hlavně jejich styl hry a podobně. Věřím, že sérii si nikdo nepřipouští, ale každá série jednou končí a já doufám, že tahle skončí teď o víkendu. Moc by nám to pomohlo," ví trenér Teplic Jiří Jarošík.

Jeho hoši před pauzou dvakrát v řadě remizovali; nejprve plichtili se Spartou, poté přivezli bod z Brna. V reprezentační přestávce se mohli věnovat regeneraci a ostrému drilu. „V prvním týdnu jsme doléčovali bolístky, měli jsme i nějaký teambuilding, pak jsme do toho zase pořádně šlápli. Čekali jsme ještě na hráče z reprezentací, doufám, že se nám nikdo nezraní a budeme pokračovat dál, protože teď se mi tréninky moc líbily, tak věřím, že to v neděli dotáhneme do vítězného konce," přeje si Jarošík zdolat Pardubice a v tabulce poskočit na vyšší příčku.