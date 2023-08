Na Stínadla se přesunul teprve minulý týden, přesto už o víkendu byl v základní sestavě proti Spartě. „Bylo to nádherné, atmosféra byla skvělá. Jsem rád, že jsem to zvládnul. Když člověk z toho vypadne, tak je těžké se do toho zase dostávat," říkal pak po utkání, které skončilo 1:1, třicetiletý Petr Hronek, nová posila „sklářů".

Petr Hronek | Video: Deník/František Bílek

Muž, jehož hvězda se rozzářila ve vršovickém Ďolíčku, aby záhy zhasla o pár set metrů dál v Edenu, připustil, že vracet se po dlouhé době zrovna proti Spartě nebylo ideální. „Bylo to hodně těžké, protože jsem dlouho nehrál, byl jsem i nějakou dobu zraněný. Proto teď nemám přehnané ambice nebo myšlenky na návrat do Slavie. Prostě chci hrát, mít zase radost z fotbalu."

To, proč místo comebacku do Bohemians volil Teplice, Hronek komentovat nechtěl. „Bohemku nechci rozebírat. Ale Teplice mě zaujaly. Seběhlo se to ze dne na den. Mluvil jsem s trenérem Frťalou a sportovním ředitelem Vachouškem. Jsem rád, že to dopadlo. Líbí se mi přístup vedení, kádr a vše okolo. Třeba i nastavení trenéra Frťaly."

Klokani vyhráli před 40 lety titul i díky podvodu. Kouč Zadina šokoval přiznáním

Teplický stratég chce, aby Hronek dal svému novému týmu to, co ho zdobilo v Ďolíčku. „Bojovnost a navrch nějaký gól. Hlavně ale to, abych pomohl týmu. Co se postu týče, tak se ještě budeme bavit. Nejvíc mi vyhovuje podhrot, prostě být hrát v ofenzivní fázi. Bude ale záležet jen na mě, jak často budu hrát."

Hronek si všiml, že teplické mužstvo funguje jako jednolitý útvar. „Nejsou tu žádné velké individuality, ale každý hráč tvoří tým, tak je to tu nastavené. Všichni to mají v hlavách, proto to šlape. Snad to vydrží co nejdéle."

V sobotu od 15 hodin hrají „žlutomodří" ve Zlíně, který je s jedním bodem na poslední příčce.