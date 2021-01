Hynek byl ředitelem fotbalového klubu od září 2014. Ve funkci nahradil Františka Hrdličku, který 2. srpna téhož roku zemřel. Pod Hynkovým vedením "žlutomodří" nedosáhli na evropské poháry, měnili se trenéři i sportovní ředitelé.

Vystudovanému chemickému inženýrovi zlomila vaz účast na oslavě narozenin kontroverzního Tepličana Petra Bendy, bývalého šéfa ústecké ČSSD a podnikatele. V hotelu Prince de Ligne, který patří právě Bendovy, kromě Hynka slavili také šéf Národní sportovní agentury Milan Hnilička, krajský policejní ředitel Vladislav Husák, bývalý politik Jiří Paroubek, zlatý hokejový olympionik a v současnosti člen Rady České televize Jiří Šlégr, teplický podnikatel Václav Prokeš nebo teplický zastupitel Michal Kasal.

„Byl jsem tam, protože Petra Bendu znám 25 let, možné déle. Přišlo mi slušné mu jít popřát k padesátinám. Ano, byla to chyba," řekl Hynek ve středu Deníku. Zároveň neskrýval ochotu nést za své chování následky.

"Určitě to nemůžeme jen tak přejít, ale zároveň nemůžeme Petra střelit do hlavy. Jeho přestupek je v rozporu s naším etickým kodexem, ale na druhou stranu nemá veřejnou funkci. Podle toho to musíme řešit," snažil se poté klubový předseda představenstva Pavel Šedlbauer komentovat Hynkův přešlap, zároveň ale mezi řádky naznačoval, že představenstvo pravděpodobně k jeho odvolání nesáhne.

Teplický fotbalový klub den před tím, než se účast Petra Hynka na Bendově párty provalila, tvrdě odsoudil samotný večírek, především pak Milana Hniličku. "Hnilička měl jít při všech opatřeních, která platí, příkladem celé sportovní veřejnosti i samotným sportovcům. Už dlouhou dobu po celé republice nemohou sportovat tisíce dětí, u nichž to ovlivňuje nejen jejich další sportovní kariéru, ale především jejich vývoj. Ve stejné době však chodí politici do zavřených restaurací, pohybují se bez roušek a porušují další nařízení. To se mi nelíbí!" stálo mimo jiné v prohlášení, které bylo na klubovém webu "sklářů" podepsáno Pavlem Šedlbauerem.

Fanklub FK Teplice zareagoval na Šedlbauerova slova otevřeným dopisem, který byl adresován do jeho rukou. "Věříme, že celou situaci důkladně zvážíte a vyvodíte z ní pro nás jediné možné východisko, kterým je okamžité odvolání pana Hynka z pozice ředitele FK Teplice a člena představenstva FK Teplice. Obáváme se, že v opačném případě nebude náš klub v očích široké sportovní veřejnosti vnímán jako transparentní a že všechny další boje proti korupci, nefér jednání, všechny další programy sociální zodpovědnosti nebudou brány pozitivně a s vážností, s jakou byly brány doposud."

Fanoušci "žlutomodrých" několikrát zdůraznili, že odvolání Petra Hynka je pro ně jedinou přípustnou variantou. Své mínění dokázali nebývale obratně vyargumentovat. "Z našeho pohledu se jedná o výrazné pošpinění image klubu, neobstojí ani argument, že pan Hynek není veřejně činná osoba. Ten by v žádném případě neměl být jako alibi pro jeho další pokračování ve výše zmíněných funkcích. Mějme, prosím, jeden společný cíl - co nejlepší kredit našeho klubu."

Na čtvrteční ranní schůzce se Petr Hynek vzdal všech funkcí v FK Teplice.

Vzniklou situaci bude představenstvo (ve složení Pavel Šedlbauer, Libor Sehnal) řešit od 1. února. "Představenstvo bude k dispozici managementu klubu, aby mohlo vše bez problémů dále fungovat. Další postup pak oznámíme v příštím týdnu," sdělil předseda představenstva Pavel Šedlbauer.

Připravujeme podrobnosti.