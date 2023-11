Tepličtí fotbalisté navázali na domácí výhru v Mladé Boleslavi, když na ní navázali tříbodovým importem z Českých Budějovic. Severočeši porazili Dynamo 1:0, utkání rozsekl už v 6. minutě Vachoušek.

Střelu Jana Suchana se snaží zblokokovat teplický Daniel Trubač: Dynamo ČB - Teplice ve fotbalové lize 0:1. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Pro Dynamo klíčový zápas začal jako ve zlém snu. Běžela teprve šestá minuta, když po Juklově nahrávce a Trubačově nepovedené střele se míč dostal na zadní tyči ke zcela volnému Vachouškovi a ten nezaváhal – 0:1.

Dynamo zahrozilo tři minuty nato, po spolupráci Alliho a Adedirana ale brankář Grigar byl u tyče včas. Jihočeši ve snaze vyrovnat potom vyvinuli tlak a měli i náznaky šancí, ale v 17. minutě Sladký z úhlu překopl, poté po Adediranově sklepnutí pálil Čermák z vápna těsně vedle a ve 29. min. jen minul odkrytou branku hostí Hellebrand jen o centimetry. Dynamo mělo v této fázi utkání hru jasně ve své moci, nicméně o přestávce na ukazateli skóre pořád svítilo 0:1.

Druhé dějství otevřel diskutabilní zákrok, k němuž došlo v pokutovém území hostí po centru Sladkého na Adedirana, VAR ale penaltu neodhalil. V 57. minutě si do velké šance naběhl Čermák, Grigarovu branku ale netrefil. Čtvrt hodiny před koncem běžel po dlouhém teplickém odkopu vystřídavší Jásir sám na branku Dynama, vyběhnuvšího gólmana Šípoš sice přehodil, jeho lob opuštěnou domácí branku ale minul.

To byl po půli zcela ojedinělý moment, tlak Dynama byl v těchto chvílích chvílemi až drtivý. Jenže v 74. minutě Suchan z dvanácti metrů pálil nad teplickou bránu, dvě minuty nato Hellebrandovu tvrdou ránu zpoza vápna sice Grigar neudržel, Skalákovu dorážku ale teplický gólman kryl. A protože minutu před koncem hrací doby Sladký svou ránu z voleje mezi tři tyče nenasměroval, fotbalisté Dynama museli na domácím hřišti po prohře s Pardubicemi skousnout další velice trpkou pilulku.

Hlasy trenérů po utkání:

Marek Nikl (České Budějovice): "Zápas jsme si udělali těžký tím, že jsme inkasovali hodně brzy, což Teplicím pomohlo. Mohly se víc soustředit na defenzivu. Na druhou stranu ale náš výkon byl velmi dobrý a jediné, co k tomu chybělo, byla vstřelená branka.Teď nás čeká reprezentační přestávka a potom do zimní přestávky těžký los, ale věříme, že můžeme uspět a získat body. Fakt, že jsme klesli na poslední místo osobně nijak neřeším. Soutěž je rozehraná, jsme teprve v půlce a pořád zbývá do konce hodně zápasů."

Zdenko Frťala (Teplice): "Dnešní výhra nás před reprezentační přestávkou jednoznačně uklidní. Uvědomujeme si, že skoro všechny naše výhry v lize byly 1:0. Když jsme vstřelili gól v šesté minutě, říkali jsme si, jestli to není moc brzy, protože toho času do konce zápasu bylo hodně. Věděli jsme o síle domácích a naše obrana jen potvrdila, že nízký počet obdržených gólů není náhoda. I když v zápase před naší brankou bylo hodně závarů, hodně střel jsme dokázali zblokovat. Pro hráče jsou tři body odměnou za to, že nevypustili jediný souboj a jdou na krev v každém dramatickém zápase. Ve druhé půli jsme chtěli hrát na rychlé protiútoky a dvě tři šance na vstřelení gólu jsme měli."

Dynamo České Budějovice - FK Teplice 0:1 (0:1)

Branka: 6. Vachoušek. ŽK: Hubínek, Havel – Mičević, Jásir, Grigar. Diváci: 1937. Rozhodčí: Zaoral – Matoušek, Žurovec.

Dynamo: Šípoš – Sladký (82. Gantogtokh), Havel, Králik, Trummer – Hubínek (88. Osmančík) – Čermák (88. Nikl), Hellebrand, Suchan – Adediran (66. Skalák), Alli.

Teplice: Grigar – Knapík, Chaloupek, Mičevič – Bílek (46. J. Hora, 71. Křišťan), Jukl, Mareček (71. Havelka), Radosta – Hronek, Vachoušek (59. Jásir), Trubač (85. Dramé).