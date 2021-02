V Teplicích plánovali, jak se prvními dvěma zápasy odrazí do vyšších pater, doma ale fotbalisté zpod Doubravky padli 0:5 s Jabloncem, poté po zlepšením výkonu prohráli i v Českých Budějovicích (0:2). "Po Novém roce jsme nezískali ani bod, proto teď musíme zabrat. Důležité bude do zápasu dobře vstoupit," ví Kučera.

Co ví o sobotním soupeři? "Karviná je nepříjemná. Na soupeřovo hřištích vybojovala více bodů než doma. Má celkem výbornou defenzivu, v ní jsou silově stavění hráči - Santos, Dramé, Šindelář. Tihle jsou dobří v soubojích. Pak je tam pohyblivá záložní řada Oosé, Herc, Ostrák, Bartošák. V kádru najdeme nepříjemné hráče do brejků," jmenuje teplický kouč hlavní přednosti Slezanů. Jakou ušije na soupeře taktiku? To pochopitelně prozradit nehodlá, ale zásady nutné pro úspěch si jen pro sebe nenechává. "Budeme si muset dát pozor na jejich ofenzivu, na rychlou přechodovou fázi. A snažit se překonat jejich dobře hrající defenzivu."

Karviná třikrát v řadě prohrála, navíc do Teplic přijede bez brankářské jedničky Bolka (má jednozápasový disciplinární trest za vyloučení v posledním utkání se Slavií), chybět jí bude i zkušený Michael Papadopulos. "Zranění a karetní tresty k fotbalu patří. Každý tým se musí s nějakými absencemi vyrovnat. Tvrdím, že každý je nahraditelný. Další hráči čekají na svou šanci a doufám, že se nám předvedou v tom nejlepším světle a dokážou nám, že jsou v kádru právem," nezoufá asistent trenéra Marek Bielan.



Podle něho může v sobotu rozhodnout jediný gól, ani jeden tým totiž není ve střelecké pohodě, navíc se čeká velmi těžký terén. "Momentálně moc gólů ani jeden z nás moc nestřílí, to je samozřejmě problém. V takových zápasech, kdo dá první gól, tak neprohraje. Myslím si, že nejinak tomu bude i v sobotu."

V posledním vzájemném zápase, který se hrál na jaře minulého roku, Teplice doma vyhrály 4:1.