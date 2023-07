Šikovný fotbalový záložník Robert Jukl je po Danielu Trubačovi dalším klíčovým hráčem prvoligového FK Teplice, který prodloužil v uplynulých dnech Na Stínadlech svou smlouvu. „Robert je důležitou součástí kostry našeho týmu, proto jsme chtěli i s ním s předstihem prodloužit smlouvu a jsme rádi, že se to podařilo,“ řekl pro oficiální klubový web sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.

Atmosféra na Stínadlech | Video: Deník/František Bílek

Čtyřiadvacetiletý Jukl přišel původně na hostování s opcí z Hradce Králové na podzim 2020, velmi brzy se probojoval do základní sestavy a jeho působení se po úvodní sezóně změnilo na přestup. Celkem za tři sezóny odehrál v teplickém dresu 83 utkání, ve kterých vstřelil tři branky a přidal sedm asistencí.

Jukl nechyběl ani u sobotního vítězství 1:0 nad Viktorií Plzeň, kterým žlutomodří vstoupili do nového ročníku FORTUNA:LIGY.

V premiéře dal jediný gól zápasu z penalty kapitán Daniel Trubač, i on se dohodl v teplickém klubu na prodloužení kontraktu. „Klukům jsem po zápase s Ústím, kde jsem penaltu nedal, že jestli půjdu kopat další penaltu, tak to bude doprostřed,“ usmíval se úspěšný kapitán.

FOTO: Frťala vyhecoval fanoušky, Teplice skolily Plzeň. Gól dal Trubač

Před rokem skončila premiéra stejných soupeřů 2:2, když Plzeň v závěru srovnala z penalty. V sobotu to ale sklářům už vyšlo. „Je to krásný tříbodový start! My chtěli nějaké body s Plzní udělat, super, že jsou to body tři. Nějaké chybičky tam byly, rozebereme si dobré i horší věci na videu a vyhodnotíme si je. Musíme teď jít pokorně zápas od zápasu. Trošku jsme si na sebe ušili bič, ale sezona teprve začíná. Vítězství je sladké, jenže za dva dny už o něm nikdo nebude vědět. Musíme se dobře připravit na zápas na Bohemce, který bude těžší,“ ujistil Trubač.

Teplickou partu čeká na úvod nejvyšší soutěže těžký los. Po nedělním utkání v Ďolíčku hostí Jablonec, jedou do Olomouce a 19. srpna hosti v 5. kole pražskou Spartu.