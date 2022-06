Tým z Kotliny pak po změně stran rozhodl dvěma góly v rozmezí tří minut. Do vedení ho dostal Samko, o chvilku později překonal Němečka Schön.

Teplice ještě dokázaly snížit, kdy se střelou z první prosadil střídající Adigo, pěkně mu nahrával Bulmaga. Vyrovnat už ale nestihly, v přípravě tak poprvé prohrály.

„Už na taktickém tréninku jsme si nastavili styl hry, který chceme hrát. Kluci se snažili si to přenést do zápasu. Jelikož jsme v kondičním tréninku, rozdělili jsme kluky na dvě party,“ řekl Miroslav Holeňák, kouč Varnsdorfu.

Jeho kolega Jiří Jarošík poslal do hry dvě jedenáctky, stejně jako v sobotu proti Ústí nad Labem (2:0) ho potěšila jen úvodní půle. „Hra se mi z obou stran líbila, měla nějaké měřítko. Po obrátce jsme ale nebyli 25 minut ve hře, až pak jsme se probudili,“ hodnotil zápas před novináři.

„Se zápasem jsem spokojený, byly tam určité prvky, které se mi líbily. Ale samozřejmě je tam řada věcí, na kterých umíme pracovat. Jedna věci mi vadila. Dostaneme se do vedení a pak to prostě chceme jen tak nějak dohrát. Upozorňovali jsme kluky na to, že musí hrát až do konce a dát třeba další gól. I za cenu toho, že nějaký dostaneme. Je to příprava,“ podotkl. Varnsdorf na hřišti přivítal dva cizince v rámci spolupráce s novým partnerem. V prvním poločase hrál v útoku Tanko, v tom druhém zase v obraně Nicodem.

„Oba dva si řekli o pozornost. Určitě mají potenciál, aby tady zůstali. Ale to ještě ukáže čas. Hlavně Tanko předvedl, že by mohl být nebezpečným hráčem,“ dodal Holeňák.

Teplice kromě již v sobotu testovaných hráčů představily mladíka Adama Čičovského z Ústí nad Labem. „Skvěle zapadl, je to parádní fotbalista. Myslím, že ho z Ústí vezmeme,“ sdělil Jarošík.

Varnsdorf další přípravu odehraje v sobotu v Hořicích proti Hradci Králové, skláři budou tentýž den hrát v Mladé Boleslavi.

FK Teplice - FK Varnsdorf 2:3 (1:1)

Branky: 6. Elmaghrabi, 78. Adigo – 45+1. Dordič, 61. Samko, 64. Schön.

FK Teplice: 1. poločas: Grigar – Hora, Kučera, Chaloupek – Křišťan – Urbanec, Čičovský, Trubač, Elmaghrabi – Žák, Čerepkai2. poločas: Němeček – Švanda, Dramé, Knapík – Jukl – Procházka, Bulmaga, Žitný, Emmer – Adigo, Vachoušek.

FK Varnsdorf: 1. poločas: Šerák – Richter, Zbrožek, Kubista, Pajkrt – Kocourek, Žák – Tanko, Ondráček, Dordič – Rudnytskyy2. poločas: Vaňák – Ludvíček, Kouřil, Nicodem, Heppner – Bláha, Kříž – Schön, Samko, Majer – Svoboda.