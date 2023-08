Středeční pohárové utkání Brozany - Teplice, které hosté z lázeňského města vyhráli po přestřelce 4:3, muselo oku diváka na stadionu i u televizních obrazovek lahodit. Co řekli jeho aktéři před odchodem do kabin novinářům?

Daniel Fila, hráč FK Teplice: Věděl jsem, že to bude náročné, ale nečekal jsem, že mě teď bude bolet skoro všechno. Jsme rádi, že jsme vyhráli. Teď se musíme dát do pořádku na sobotu. To bude s Pardubicemi hodně důležité utkání, chceme v něm prolomit sérii bez vítězství

Ondřej Prášil, asistent kouče Zdenka Frťaly: Chtěli jsme být trpěliví, ale naše plány nám narušil úvodní gól Brozan. Pak jsme vyrovnali, ale domácí šli zase do vedení. Nakonec jsme zápas zvládli, povedlo se poločasové střídání. Po vedoucí brance Daniela Fily jsme se uklidnili. Musíme teď dobře zrehabilitovat a připravit se co nejlépe na Pardubice, se kterými hrajeme v sobotu. Pohár nám dal možnost dát šanci těm, kteří nejsou tak vytěžovaní, ale musíme uznat, že to byl s Brozany náročný duel.

Zdenko Frťala, hlavní trenér FK Teplice: Ukázalo se, že pohárová utkání jsou specifická. Ale je to vždy takové, jaké si to uděláte. Na druhou stranu musím říct, že Brozany nejsou žádní nazdárkové. Je tam 90% hráčů z Teplic, kteří měli chuť se ukázat. Podali dobrý výkon a cestu do dalšího kola nám zkomplikovali.

Marek Krátký, kapitán Sokola Brozany: Dostali jsme v první půli blbé góly. Měli jsme bránit lépe. Ve druhém poločase se ukázala kvalita Teplic, dobře prostřídaly. Soupeř se zlepšil, my hodně odešly fyzicky.

Jáchym Bechyně, hráč Sokola Brozany: Byl to těžký zápas. Teplice mají více naběháno než my. Hlavně fyzicky a běžecky bylo pro nás těžké se jim vyrovnat. Góly jsme dostali po našich chybách, kdy jsme nechali soupeři moc prostoru.