Fotbalisté Teplic pojedou za prvním duelem domácího poháru do středočeského Milína. Mužstvo TJ Ligmet Milín hraje 4. českou fotbalovou ligu (divize), po čtyřech kolech je na čele skupiny A. Jeho dres obléká bývalý hráč Teplic Ondřej Mazuch nebo exspaťan Václav Kadlec. Úředním termínem 2. kola MOL Cupu je středa 25. září.

„A za rok do Milána!" okomentoval los domácího poháru na sociální síti Facebook teplický fanoušek František Frolík. Z MOL Cupu se dá totiž prokousat do pohárové Evropy. Teplicím se ho naposledy povedlo vyhrát na jaře 2009, kdy na Strahově porazily díky gólu Mahmutoviće 1:0 Slovácko. Poté si zahrály 4. předkolo Evropské ligy, do základní skupiny se ale nedostaly, protože v dvojzápase nestačily na Hapoel Tel Aviv.

Kompletní program 2. kola MOL Cupu

TJ Jiskra Domažlice - FK Jablonec

TJ Jiskra Ústí nad Orlicí - FC Dukla Praha

SK Petřín Plzeň - FC SILON Táborsko

SK Sokol Brozany - Bohemians Praha 1905

TJ Ligmet Milín - FK Teplice

TJ Sokol Živanice - FK Varnsdorf

FK Motorlet Praha - FC Hradec Králové

SK Aritma Praha - FK Pardubice

Povltavská fotbalová akademie - FC Slovan Liberec

FK Příbram - SK Dynamo České Budějovice

FC Písek fotbal - FK Viktoria Žižkov

FK VIAGEM Ústí nad Labem - SK Kladno

FK Baník Most-Souš - SK Benátky nad Jizerou

FK Loko Praha - FK Arsenal Česká Lípa

SK Vysoké Mýto - SK Hořovice

Spartak Police nad Metují/FK Chlumec nad Cidlinou - FC Slavia Karlovy Vary/FC Chomutov

SK Zápy - FK Admira Praha

FC Kuřim - 1. FC Slovácko

TJ Sokol Tasovice - FC Zlín

SK Beskyd Frenštát p.R - FC Zbrojovka Brno

Český sportovní klub Uherský Brod - 1. SK Prostějov

TJ Slovan Bzenec - SK Sigma Olomouc

FC Strání - Slezský fotbalový club Opava

FK Bílovec - MFK Vyškov

FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou - SK Líšeň 2019

SK Hanácká Slavia Kroměříž - MFK Karviná

MFK Vítkovice - FC Hlučín