Pohárový los si s Teplicemi zašpásoval. Nejprve jim ve 3. kole MOL Cupu přiřkl Vyškov, hrát se mělo na Stínadlech, opakované losování kvůli administrativní chybě ale „skláře" poslalo do Drnovic, kde má druholigový účastník své domácí prostředí. Střetnutí je na programu ve středu od 16 hodin.

Kauza kolem chybného losu je dostatečně známá, došlo k omylu při nasazení Dukly Praha místo brněnské Zbrojovky. Po právní konzultaci řídící orgán soutěže los 3. kola MOL Cupu zopakoval, „žlutomodrým" znovu přiřkl Vyškov, jen se prohodily stadiony.

„Je to škoda, protože každému se hraje doma lépe. Navíc by nám odpadlo několik hodin v autobusu. I tak věřím, že když se dobře připravíme a k utkání přistoupíme zodpovědně, tak postoupíme dál," je optimistou obránce Teplic Štěpán Chaloupek.

A co říká na to, že se los opakoval? „Opakování losu proběhlo z mého pohledu správně. Někde nastala chyba, to se prostě občas stane."

Vyškovští cítí samozřejmě výhodu, na Teplice jsou pořádně nažhavení. Jak se Severočeši s těžkým pohárovým oříškem vypořádají, bude známo krátce před 18. hodinou.