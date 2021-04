Jen jednou v historii domácí pohárové soutěže se Teplice utkaly s Mladou Boleslaví. Před více než 43 lety z toho bylo pořádné překvapení, Severočeši tehdy doma padli s druholigovým celkem 0:1 a v roli obhájce Českého poháru byli vyřazeni už v osmifinále.

Teplická Stínadla v první polovině 70. let | Foto: SKST Teplice

Tepličtí na začátku sezony 1977/1978 nebyli vůbec v pohodě. Z úvodních sedmi kol nejvyšší soutěže hned pětkrát remizovali, zbylé dva duely prohráli. Ve 3. kole poháru, do kterého byli nasazeni, navíc postoupili přes Chomutov s odřenýma ušima, vždyť na půdě soupeře jim šťastnou výhru 2:1 zajistil až v 85. minutě Weigend. A to si ještě domácí tým dal vyrovnávající vlastní gól sám až v 73. minutě, do té doby vedl.