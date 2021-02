Záložník „sešívaných“ Jan Hromada ale výmluvy nehledal. „V tomto ročním období jsou terény i na tréninkových hřištích, pokud se netrénuje na umělé trávě, podobné, jako to bylo v Teplicích. Bohužel je to realita a musíme se s tím vypořádat. Terén byl stejný pro nás i pro Teplice, takže se na to nebudeme vymlouvat. Ale určitě si dokážu představit, že by se hrálo na lepším.“

Hromada také přiznal, že to byl on, kdo chyboval při gólu Jakuba Mareše. „Byla to moje nesmyslná chyba. Bóřovi jsem to špatně sklepnul dozadu, Fortelný to vypíchnul a dostal se do středu. Měl jsme ho faulovat. Nechtěl jsem ale vypadat jako blbec, kdybych ho podkopnul zezadu, ale stejně tak teď vypadám,“ kál se fotbalista Slavie.

Jak inkriminovaný okamžik viděl trenér Slavie Jindřich Trpišovský? „Byla to zbytečná ztráta. Říkali jsme si o poločase, že terén je složitý a musíme hrát jednoduše. Na postavení hráčů se ještě musím podívat. Jednalo se o zbytečnou ztrátu balonu při přechodu, střílejíc hráč se pak samozřejmě dostal jednoduše do zakončení. Zákroky zezadu nemám moc rád, nemám je rád u soupeře, tak to nebudu chtít ani u nás. Kuba byl v tu chvíli za hráčem a případný faul by mohl být na červenou kartu. Hráčům vždy říkám, ať v takových situacích radši nefaulují."

Ale zpět k teplickému trávníku. Jakub Mareš, který ve druhé půli obstaral vyrovnávající branku na konečných 1:1, přiznává, že terén seděl lépe domácím. "Určitě. Třeba mně při gólové střele. Chtěl jsem to dát na zadní tyč, ale míč skočil."

V Teplicích jsou s trávníkem potíže už rok. V létě sice prošel výměnou, ale rekonstrukce za 7 miliónů se nepovedla. "Reklamovali jsme ji u firmy, která ji dělala. V létě dojde k nápravě," říká mluvčí FK Teplice Martin Kovařík.