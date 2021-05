Fotbalista Zlína Roman Potočný si v neděli návrat do známého prostředí užil, byť proti bývalému klubu neskóroval. „Ševcům" alespoň pomohl přerušit sérii porážek, na těžkém terénu vydolovat bod za nevzhlednou remízu 0:0.

Podle třicetiletého záložníka stojí za škaredou produkcí obou týmů špatný stav trávníku. „Hřiště se tady hodně boří, nedá se na něm moc kombinovat. Navíc nám ani Teplicím se nyní herně ani výsledkově moc nedaří. Byl to těžký a odbojovaný zápas. Remíza je zasloužená,“ mínil.



Moravané v příštím kole hostí Opavu. Pokud uspějí, budou mít záchranu takřka jistou. To Teplice, které neskórovaly už 400 minut, mají mnohem neklidnější spánek. Ví to i Potočný. „My nejsme ještě úplně v suchu, ony to ale mají ještě o dost těžší než my. Chci, aby se Tepličky zachránily, přeji jim ligu,“ řekl na adresu svého bývalého chlebodárce.

Na Stínadla přišel v lednu 2015 jako hráč divizních, když uspěl na testech. Za sebou už měl ligovou zkušenost na Bohemians, hrál také za Opavu. V Teplicích mu dal šanci trenér Zdeněk Ščasný. Do paměti diváků se zapsal parádní trefou do sítě Sparty, která vešla do dějin tím, že byla dosažená z opakovaného přímého kopu. Ten první totiž sudí Jílek Potočnému neuznal, protože před exekucí zapískal. „Potok" se nenechal rozhodit a Bičíka vycvičil opakováním standardky do víka. „Škoda, že platil jen jeden gól. Bylo to tak trochu dva v jednom," zubil se pak šťastný střelec.



Když v zimě 2017 odcházel do Liberce, o Teplicích neřekl jedno křivé slovo. „Ten klub pro mě znamená hrozně moc. Dal mi šanci znovu se podívat do ligy, zažil jsem první ligový gól. Všechno super, třeba jak mě ta skvělá parta přijala, když jsem přišel z Brozan. Moc rád budu vzpomínat. Ale život je krátký a já se snažím dokázat co nejvíc, tak jsem se rozhodl pro přestup. Po všech z Teplic se mi ale bude stýskat."



V lednu 2020 se Roman Potočný z Liberce pakoval do ostravského Baníku, tamní angažmá mu ale vůbec nesedlo. Nikdo se proto nedivil, když o rok později zamířil hostovat do Zlína. Zdá se, že nejšťastnější by byl ale znovu na Stínadlech, k „žlutomodrým" má pořád vřelý vztah. „Mám v Teplicích hodně známým, všichni mě hezky přivítali. Rád se sem vracím, protože odsud pochází moje manželka a mně se tady strašně líbí,“ vyznal se po nedělním duelu.