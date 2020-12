Droehnle zatím nemůže nastoupit do ligových duelů, musí čekat na otevření přestupního okna. "Jeho posun kvůli změně termínové listiny se nyní řeší, ale předpoklad je, že se otevře v polovině ledna před prvním jarním kolem," objasňuje sportovní sekretář žlutomodrých Jiří Kučera.

Ruben Droehnle má starty za francouzské národní týmy, konkrétně do devatenácti a do šestnácti let, vyrostl ve Štrasburku odkud se v patnácti letech přesunul do Lille.

Co Ruben řekl po podpisu smlouvy?



Jaké jsou vaše první pocity poté, co jste podepsal smlouvu s Teplicemi?

Cítím se velmi dobře. Jsem moc šťastný, že můžu být tady. Je to pro mě pocta podepsat smlouvu v Teplicích. Věřím, že pomůžu týmu a půjdeme nahoru. Moc se těším, že budu moci hrát za tento klub."

Hrát ligu ale zatím nemůžete…

Máme za sebou několik společných tréninků, všechno bylo super. Už se moc těším až budu moct hrát zápasy.

Jaká byla zatím vaše kariéra?

Začal jsem kariéru ve Štrasburku, což je klub hrající nejvyšší soutěž ve Francii. V patnácti jsem přestoupil do Lille, kde jsem podepsal profesionální smlouvu.

Dokázal byste se fotbalově charakterizovat?

Jsem technický hráč, mám velmi dobrou levou nohu. Jsem střední nebo levý obránce, takže můžu hrát na dvou pozicích.

Jaký post vám nejvíc sedí?

Raději hraju stopera, ale nemám problém hrát ani levého obránce.

Co vaše pocity z klubu?

Klub vypadá výborně, moc se mi líbí atmosféra v klubu. Moc se těším až budu moct hrát, hráči jsou výborní, stejně tak vedení klubu a trenér, všechny pocity jsou super.



A co město?

Zatím toho o městě moc nevím, bydlím na hotelu hned vedle stadionu a nemám auto. Až za mnou přijede moje přítelkyně, tak určitě projdeme celé město.