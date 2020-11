Někteří politici nechápu, že by měli fotbalisti chodit do práce. Například ministr Plaga, který na Twitter napsal, že nejdřív by měly být otevřené školy.

Já když viděl jeho tweet na Twitteru, tak jsem vůbec nechápal, proč má ministr potřebu to komentovat. Ale asi ji má…

Na testy jste si zvykl?

Není to nic příjemného, ale ani nic drastického.



Teď ke kauze Berbr. Vy jste se ozvali, podpořili výměnu ve FAČR. Ale řekl bych, že z nejvyšších soutěží se k vám nikdo nepřidal. Překvapilo vás to?

My máme pořád stejný názor. Neměníme ho, nekličkujeme. A ano, čekal jsem, že se přidá víc klubů. Hodně mě to překvapilo. Z prvoligových klubů nebyla žádná reakce podobná té naší.

Čím to může být? Jsou kluby také v tom Berbrově systému?

Fakt nevím. Jeslti čekají, nebo se k tomu nechtějí vyjadřovat… Musíte se jich zeptat. (úsměv)



Vám spouta lidí tleská a jsou na vaší straně.

Ano, to jsem zaznamenal. Když se ta kauza rozjela, tak nám spousta lidí za to, jaký máme postoj, začalo vyjadřovat podporu. Ale my to neděláme kvůli obdivu, potlesku.

Čím to, že zrovna Teplice se vždy ozvou, když cítí, že něco ve vedení svazu není v pořádku? Je to tím, že mají za sebou AGC, společnost, která nesnese žádnou špinavost?

Těch faktorů je víc. Je to dané tím, že AGC vyžaduje nějaké chování a jednání od svých zaměstnanců, v rámci etického kodexu. Ale i bez tohoto mmě osobně nepřijde divné se tak chovat. Zachoval bych se tak, i kdybych v AGC nepracoval.

Tohle chování a postoj ale nemáte jen vy. Je konzistentní napříč klubem, co jsem vysledoval.

To je velmi dobře, že to tak vnímáte i vy, člověk z venku. Já chápu, že to trošku sportovnímu úseku a hráčům ztěžujeme. V úvozovkách. Ale s tím do toho sportovní vedení šlo, a jsem rád, že se s tím ztotožňují. Na druhé straně by podobné chování přece nemělo být ničím vyjímečným, spíš naopak.

Teď jste se ozvali poté, co pan Malík, předseda FAČR, mluvil o tom, že v tom systému pana Berbra jedou všichni, že za to můžou všichni. Urazilo vás to?

Pan Malík se k tomu postavil, jak se postavil. Tímto alibistickým vyjádřením hodil pan předseda všechny do jednoho pytle. Členové výkonného výboru svým mlčením jakbysmet. Asi vyčkávají. Za mě je tam spouta lidí, kteří být už ve výkonném výboru nemůžou. Byli zvolení díky panu Berbrovi. A pan Malík je první z nich. Proto jsme se ozvali, tak jako se ostatně ozýváme už dlouho. I proto apelujeme na nutnost změn ve vedení fotbalu. Jinak reakce ze strany klubu (pan Šedlbauer – pozn. autora) była okamžitá a jasná. Dál se k tomu nemá asi smysl vyjadřovat.

Šéf představenstva Pavel Šedlbauer spočítal, že v minulé sezoně bylo v každém druhém zápasu, který jste hráli, nějaké pochybení rozhodčích. Pokud to byly chyby úmyslné, pokud šly od Berbrovy chobotnice, tak by to teď mělo být lepší, ne?

(smích) To by bylo príma. Matematicky i logicky by to tak mělo být. Ale je to sport. Chápu, že chyby budou vždycky, sudí jsou také lidi. Ale těch situací, kdy pojmete podezření, podle mě ubyde. A to je smyslem těch změn. Jsou chyby a chyby. Chyb, které mají za cíl poškodit, musí být méně. Nebo ještě lépe - musí zmizet.

Změny můžou přinést volby. Souhlasíte s tím, že by měly přicházet odzdola, od okresů?

Na jednu stranu ano, ale myslím si, že když okresy uvidí, že nahoře se nic nezměnilo, tak kde máme záruku, že se v okresech lidi vymění. Lidi, kteří jsou nahoře a byli spjatí s panem Berbrem, tak tam být už nemůžou, to je přeci logické.

Okresní fotbalový svaz Teplice řídí Martin Hrdlička. Rudolf Řepka, který působil ve FAČR, chce kandidovat na předsedu teplického svazu. Byla by tahle změna dobrá?

Uvidíme, až budou volby. Četl jsem rozhovor s Rudou, kde o té své kandidatuře mluvil. On je vlemi zkušený funkcionář, o tom žádná. Jak já ho znám, tak věřím, že je to slušný člověk, bez ohledu na to, že na FAČR pracoval dlouho. Dost dlouho znám i Martina Hrdličku a věřím, že oba dva budou přínosem pro další rozvoj fotbalu jak na Teplicku, tak v celém kraji.