Mužstvo z lázeňského města v případě výhry pošle do druhé ligy Brno, teoretickou šanci na záchranu ale stále bude mít Příbram, která v sobotu překvapivě zdolala 1:0 Jablonec. Pokud ovšem Teplice tři body nezíkají, pořádně si zavaří, právě se Středočechy totiž hrají v posledním utkání sezony, mezitím je ještě čeká utkání v Karviné.

Forma není dobrá

„Skláři" pamětníkům dávají vzpomenout na jaro 1997, kdy se pod vedením Františka Cermana tým Teplic podobně trápil. Není bez zajímavosti, že stejně jako tento rok, i před 24 lety porazil pouze Opavu. V lize se coby nováček nakonec zachránil v posledním kole. Tehdy Severočeši prohráli v Drnovicích 0:1, pomohlo jim ale Brno, které rozdrtilo Karvinou 5:1, čímž ji poslalo o patro níž.

Drama do posledního dějství Teplice nechtějí opakovat, výhra nad Jihočechy by jim výrazně pomohla. „Když konec zvládneme, nemusíme se koukat za sebe. Cítím z týmu bojovnost, je tam chtění, to vidím i na fitness datech. Nemůžu říct, že to kluci neodpracují. Dřou, rvou se, dávají do toho všechno. Snad to už protrhneme," přeje si teplický trenér Radim Kučera.

Naposledy Kučerovi svěřenci prohráli 1:4 v Jablonci, přestože nepředvedli špatný výkon. Nedokázali ale proměnit i stoprocentní šance. Jablonec nám ukázal, jak se to má v koncovce dělat. Střelce nemáme, hodně gólový byl Mareš, kluci si přestali věřit,“ mrzí Kučeru.

K zvýšení produktivity by mohl pomoct návrat Jakuba Mareše. Útočník Teplic byl vinou zranění mimo hru šest střetnutí. Nedoléčený se vrátil na předminulé kolo, zároveň se ale „vyžlutil", proto v Jablonci chyběl. „Věřím, že se o něj budeme moct opřít," doufá teplický lodivod v gólový comeback vicemistra světa z šampionátu do 20 let z před 14 let.

Jihočeši přijíždějí v dobré náladě

České Budějovice už jsou dávno zachráněné, poslední dva zápasy i přesto vyhrály. Uspět chtějí i na Stínadlech. „Samozřejmě tam chceme vyhrát. Nejsme teď pod žádným tlakem. Navíc nám poslední zápasy pomohly po psychické stránce. Lehké to mít nebudeme, protože Teplice hrají o záchranu," vyhlíží nedělní duel obránce Dynama Benjamin Čolić.

Jaké poznatky o soupeři má Kučerův asistent Josef Dvorník? „Budějovice také měly málo výher, teď ale šly výsledkově nahoru. Z mého pohledu je to dobře složený tým. Má jednodušší a rychlou přechodovou fázi, velmi dobře hrají stopeři Králík a Novák. My se ale chceme soustředit jen na sebe. Potřebujeme tři body."