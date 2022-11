„Pohár přichází hodně rychle. Nečeká náš vůbec nic lehkého, ale chceme ho samozřejmě zvládnout a pak se soustředit dál na zápas na Slovácku,“ přeje si trenér sklářů Jiří Jarošík hladký postup do dalšího pohárového kola. V brance dá patrně přednost Tomáši Grigarovi před Filipem Muchou, změny se dají očekávat i v poli.

„Pro nás je to zápas podzimu. Chceme vyhrát a postoupit dál. Je to pro nás výzva, můžeme postoupit do Evropy," je smělý příbramský fotbalista Jakub Zeronik.

Po poslední ligové porážce byl hodně skleslý záložník Daniel Trubač. „Mrzí nás, že jsme dvakrát v řadě padli. Musíme se z toho oklepat. Hlavně ale musíme tvrdě pracovat. Fotbal rozhodují maličkosti, musíme se zlepšit především ve vápně. Šance jsme měli, ale nedáváme góly,“ uvědomuje si.

Pohárový zápas v Příbrami bude řídit Michael Kvítek s asistenty Jiřím Křížem a Alexandrem Černoeviečem. Delegátem utkání bude Jan Král.