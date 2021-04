„Vážím si toho, že jsme se dokázali zvednout. Po Plzni, kde jsme na podzim také dostali sedmičku, jsme se zvedli, stejně tak i teď. Nepoložila nás ani smolná penalta, dál jsme dobře pracovali. Snad to kluky psychicky nakopne jako tehdy, kdy pak měli šňůru zápasů s výhrami," řekl po vítězství 2:1 nad Středočechy trenér „sklářů" Radim Kučera.

Co se po blamáži z Letné na Stínadlech dělo? „Neděli jsme strávili vyhodnocováním zápasu. A dobře, že se hned ve středu hrálo," zamyslel se Kučera. Pavel Moulis, který dal „Bolce" dvě branky, s ním souhlasil. „Mohli jsme na to dřív zapomenout. U videa jsme si to vyříkali, byli jsme u něho fakt dlouhou dobu. Trenér nám řekl, co bylo špatně. Bylo tu i naše vedení, Ruda Řepka i Štěpán Vachoušek. Měli nějakou řeč, spíš motivační."

Proti Mladé Boleslavi Tepličtí nastoupili v okleštěné sestavě, Kučera neměl k dispozici ani jednoho typického útočníka. Na hřišti ale četné absence znát nebyly. „Dobře pracovala obrana, byl tam presink. Díky tomu jsme si vytvářeli šance a už o půli jsme mohli vést o dvě, nebo o tři branky. Bylo to dobře odmakané," pochvaloval si Kučera. „O přestávce jsme mohli mít gólový polštář. Pak jsme začali druhý poločas trošku bojácně, ale po inkasovaném gólu jsme dál hráli svoji hru," byl i Moulis spokojený.

Severočechy v pohárovém utkání netížila jejich ligová situace. V mistrovské soutěži jsou totiž jen šest bodů od sestupových příček. „Pohár je takový bonus, hraje se v něm trošku jinak. Mužstvo není pod tlakem postavení v tabulce," připustil Kučera.



Jeho tým je nyní v pohárovém semifinále, od postupu do Evropy ho dělí dvě výhry. „Jsou to v uvozovkách jen dva zápasy, ale budou to strašně těžké zápasy. Společně s námi je tam Sparta, Plzeň, podle mě postoupí i Slavia. Ale stát se může cokoliv. Hraje se jen na jeden zápas, můžeme překvapit. Sezonu můžeme zakončit skvěle, ale musíme se co nejdřív zachránit v lize," upozornil Pavel Moulis, ve středu kapitán „žlutomodrých". „Pro mnohé může být pohár životní příležitostí. Necháme to na losu, bylo by fajn hrát doma. Těším se," přidal.



Kučera přiznal, že záchrana nejvyšší soutěže je na prvním místě, pohár ale nechce házet na druhou kolej. „Neměli jsme to tak, že jsme měli za cíl pohár vyhrát. Ale už od Brna jsme mu přikládali podobnou důležitost jako lize. V hlavě samozřejmě liga priorita je. Jen mě mrzí, že vinou zraněných nemáme široký kádr, jaký jsme měli před osmifinále. Tehdy jsem mohl přehodit dva jiné týmy, teď hráli ti, kteří byli k dispozici. Nechceme se dostat do situace, že nebudeme mít s kým hrát. V poháru se chceme dostat do finále a třeba tam překvapit."