Není se co divit. Tepličtí podstoupili ve středu testy na covid-19, všichni byli negativní. Kučera ale ve čtvrtek večer vystupoval v přeplněném pražském klubu. Právě kluby jsou v současné době pokládány za ohnisko nákazy koronavirem.

Nezodpovědnost klíčového teplického středopolaře je proto zarážející. „Je to vzhledem k momentální situaci samozřejmě porušení klubových doporučení,“ sdělil tiskový mluvčí Severočechů Martin Kovařík.



„Slávisté to vůči nám komunikovali. Samozřejmě chceme, aby český fotbal uspěl v Lize mistrů, a pokud Slavia udělá všechno možné, aby se ochránila, tak se jí tohle prostě nemohlo líbit. Je trestuhodné, co udělá tak zkušený hráč. Hrubý prohřešek. Já to komunikoval s trenéry, pan Šedlbauer s panem Tvrdíkem. Jestli o tom Kučera věděl už delší dobu, to nevím… My o tom nevěděli, že to má v plánu. Dlouho jsme věděli, že tohle utkání se hraje už v pátek, a že se nám tohle stane, to jsme netušili. Neměli jsme možnost o tom s hráčem mluvit,“ rozpovídal se o bizarním případu trenér Teplic Stanislav Hejkal.

Zdroj: Youtube

Podle zákulisních informací měl Kučera nastoupit do zápasu v Edenu jako kapitán. „Utkání se nám začalo hroutit jak domeček z karet už dopoledne, když vypadl Kučera,“ přidal Hejkal naštvaně po drtivé porážce. Samotný TK 27, jak si v hudební branži nechává Kučera říkat, už před časem o debutovém albu svého uskupení 58G uvedl, že „je to pro mě milník srovnatelný s tím, když jsem hrál svůj první ligový zápas.“

Není to poprvé, kdy Tomáš Kučera svým Teplicím zavařil. Na podzim to budou dva roky, co se svými přáteli natočil kontroverzní klip, ve kterém urážel vedení tuzemské fotbalové asociace i pražskou Spartu. Etická komise FAČR mu tehdy napařila pokutu, teplický klub se ho ale zastal. Nyní tomu bude jinak. Spekuluje se o tučné sankci, která bude odpovídat porušení disciplinárního řádu. „Je to interní věc klubu, musíme se k tomu postavit,“ ví Hejkal.

A ironie osudu na závěr - tváří měsíce září je v kalendáři FK Teplice 2020… .ano, hádáte správně - Tomáš Kučera.