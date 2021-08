Výkon „sklářů“ byl bídný, ligové parametry snesl jen v úvodní půlhodině. „Byl to náš nejhorší výkon této sezony. Úvod utkání přitom nebyl z naší strany špatný. Zpočátku měla naše hra solidní parametry,“ potvrzuje Kučera.

Jeho tým měl dva náznaky šancí, ani z jednoho teplického mráčku ale na zlínské Letné nezapršelo. Zahřmělo naopak na druhé straně; Grigar ještě Hrubého pokus vyrazil, na dorážku Matejova byl však bez nároku. Severočeši po inkasovaném gólu šli s výkonem dolů, před Dostálovu branku už se nepodívali.

„Po gólu bylo všechno najednou jinak. Vypadli jsme úplně z role. Na hráčích jsem viděl, že ztratili víru se zápasem něco udělat. Místo toho, abychom se pokusili skóre otočit, tak jsme skoro přestali hrát,“ kroutí Kučera nechápavě hlavou.

O půli se snažil se spícím mužstvem zacloumat třemi střídáními a přeskupením řad. Ani to ale nepomohlo. „Přešli jsme na hru se třemi beky a dvěma útočníky, ale kýžený efekt to nepřineslo. Směrem dopředu jsme si už nevypracovali nic, a domácí nás trestali z brejků. Oni měli naopak šancí tolik, že jsme mohli dostat ještě víc než tři góly. Rozdíl mezi oběma týmy už byl markantní,“ uznává teplický lodivod.

Brzký gól Vraštila „žlutomodré“, tentokrát hrající v bílém, potopil úplně, v samém závěru jim na cestu ještě přibalil jeden „banán“ Poznar.

Kučera se snaží hledat příčiny kolapsu, vysvětlení ale nemá. „Z našeho výkonu v první půlhodině jsem měl docela dobrý pocit. Jakmile ale Zlín vedl, z mužstva se najednou úplně vytratil týmový duch. Přitom i za stavu 0:2 bylo utkání pořád hratelné. Stačilo dát kontaktní branku a soupeř by znejistěl.“

U lajny trenér Teplic často své hráče burcoval, bylo to ale k ničemu. „Chtělo by to, abych to nebyl jen já, kdo na hřišti řve. Čekal bych, že se najdou kluci, kteří strhnou ostatní vyhraným osobním soubojem, vydařeným skluzem nebo aspoň dravostí. Jakmile jsme prohrávali, stal se pravý opak. Začali jsme v tom plavat, jen jsme se dívali jeden po druhém.“

Po třech kolech jsou Teplice poslední. Jak ze šlamastyky ven? „Pracujeme na posílení, naše možnosti jsou ovšem omezené. Jednání probíhají, a máme na ně ještě určitý časový prostor. Nedokážu říct, zda to dopadne. Bylo by ovšem špatné, kdyby nám mezitím utekly další zápasy, v nichž nezískáme body. Děláme vše možné, zkoušíme na hráče působit i psychologicky. Nejlepším lékem by ale byly body. Jestli je nezačneme získávat, tak se naše problémy budou prohlubovat,“ ví Kučera. „Je to ale na hráčích, musí na sebe vzít odpovědnost,“ dodává.