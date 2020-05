Tenhle zápas je snad prokletý. Už dvakrát ho odložil nezpůsobilý terén teplických Stínadel, do třetice by se hrát mělo. Trávník vypadá báječně, trávníkáři odvedli velký kus práce. Nevyhovující podloží by neměl ohrozit ani případný déšť, který meteorologové na sobotu nyní předpovídají.

Oba celky se musí vyrovnat s extrémně dlouhou přestávkou, kterou navíc nemohly vyplnit plnohodnotným tréninkem. Až od 11. května směly fotbalisté začít s klasickými tréninky, do té doby pouze běhali po lese a absolvovali tréninky ve skupinách bez možnosti kontaktu. „Vůbec nevím, co od toho čekat. Je to v mnoha ohledech extrémní situace. V Německu už se liga hrála a hned v úvodním kole mělo osm hráčů svalové zranění. Musíme si na to dát pozor,“ říká kouč Teplic Stanislav Hejkal.

„Žlutomodří“ mají už takhle problémy s marodkou, mimo hru je hned několik hráčů, kteří by za normálních okolností s největší pravděpodobností nastoupili v základní sestavě. „Jsou tam velké šrámy, lížeme si rány. Jinak by ale měl být tým v dobrém fyzickém stavu. Měli jsem ale jen jeden přátelák. To proto, že jsou tam ta zranění. A také proto, že máme oproti ostatním týmům předehrávku. Ukáže se, jestli jsme nakonec udělali dobře, nebo špatně.“

Cíle Teplic pro zbytek základní části a následnou nadstavbu? „Chtěli jsme před začátkem jara poskočit nad desátou příčku. Bohužel jsme měli špatný start, teď jsme v tom namočení. Vzhledem k tomu, že se bude hrát anglickým systémem, tak se musíme dívat především na to, abychom neměli starosti se záchranou. Určitě se ale chceme posunout nahoru.“



To Liberec může být ve větším klidu. Na jaře třikrát vyhrál, čímž se výrazně přihlásil do boje o první šestku, která si po třiceti kolech základní části zahraje ve skupině o titul. „Máme vytyčený nějaký cíl, za kterým si půjdeme. Přípravné zápasy nám ukázaly drobné mezery v naší hře. Máme spousty gólových šancí, ale neproměňujeme je. Musíme na tom zapracovat. Sám jsem se v posledním střetnutí proti Varnsdorfu vyskytl v několika dobrých příležitostech a minimálně alespoň jedna z nich prostě musí skončit v síti… Na druhou stranu uvidíme v sobotu, třeba se dočkáme v lize,“ má záložník Malinský se svými spoluhráči pro teplický zápas gólový plán.

Kormidelník Slovanu Pavel Hoftych se na dohrání jara těší. „Jako trenér jsem sám zvědavý, jak se bude vše vyvíjet a jak na to budou jednotlivá mužstva a trenéři reagovat. Nastanou situace, se kterými se normálně nesetkáte. Může se například stát, že do sestavy budete muset dát pět hráčů, kteří hrají standardně za B-tým. Pro nás pro trenéry to bude zajímavá zkušenost. Kdo bude dobře připraven a bude mít i trochu štěstí, které je například potřeba, aby se nezranilo moc hráčů najednou, bude mít velkou výhodu,“



Nasazení hráčů z béčka má ale jeden háček, na který upozorňuje Hoftychův trenérský kolega Hejkal. „Nemůžeme do B mužstva nebo dorostu sáhnout jen tak po někom, protože kdokoliv má v zápase nastoupit musí mít dva negativní testy, A počet hráčů, které jsme mohli nechat otestovat, byl omezený.“