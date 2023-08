Za novými pořádky stojí Zdenko Frťala, nástupce kouče Jiřího Jarošíka. Pod vedením v Česku zakořenělého Slováka tým ze severu prohrál jen tři ligové duely z patnácti. Aktuálně Tepličtí drží sérii tří ligových výher v řadě, i s přípravou se radovali sedmkrát za sebou.

Po březnovém nástupu si skvělý motivátor, který kouzlil už při svých druholigových štacích ve Varnsdorfu a Hradci Králové, postupně získal na svou stranu kabinu. „Zakládám si na vztazích a na vzájemné komunikaci. Chci vědět, co hráče trápí. Nejen po sportovní, ale i osobní stránce. Důvěra je pro mě priorita. A to mezi všemi zaměstnanci klubu," řekl Frťala poté, co jeho mužstvo v neděli vyhrálo ve vršovickém Ďolíčku nad Bohemians.

Štěpán Chaloupek, jeden z nejlepších teplických hráčů úvodu sezony, slova svého kouče potvrzuje. „Je to fantastický trenér. To, jak s námi pracuje po mentální stránce, je skvělé. Nejen na hřišti, ale i mimo něj. Říká nám, co přesně po nás chce. Ptá se na naše názory, povídá si s námi. Díky tomu pak vidím věci jinak, než když jsem dřív od trenéra slyšel jen ´buď tam a tam´. Cítím velkou důvěru. Snažím se makat a být poctivý, abych nezklamal."

Chaloupkovy pocity sdílí i další tepličtí hráči. Na hřišti fungují jako tým, okřídlené Dumasovo „všichni za jednoho, jeden za všechny," není jen vzletnou frází.

Daniel Trubač se také snaží popsat, co se změnilo. „Už co se týče nastavení v kabině, nastavení hráčů v poli, zapadlo to do sebe. Někdy ani pořádně nevíte, co tomu chybí. Najednou zápas od zápasu jdete a postupně vidíte, že se to zvedá. To je přesně náš případ," tvrdí.

„Pokud nemáte oddané hráče, můžete být sebelepší fotbalisté, ale rozhoduje týmový výkon. Je pro mě zásadní, jaké typy hráčů si vybíráme. Takové, kteří respektují, jak si chceme kabinu nastavit," přibližuje Zdenko Frťala svou vizi.

Možná i proto se v létě zbavil několika hráčů, nad jejichž odchody fanoušci kroutili nechápavě hlavami. Jenže nyní se jejich centrum mysli a smyslů pohybuje spokojeně odshora dolů a odzdola nahoru. „Žlutomodří" s novou klubovou identitou mají i nové týmové DNA, do hlediště se jim začínají vracet diváci. Proti Plzni jich přišlo 8 tisíc, po dlouhých letech fandila i hlavní tribuna. „Podpora fanoušků je pro nás klíčová. I když se nám nebude dařit, tak s jejich pomocí můžeme zápasy zlomit ve svůj prospěch," věří Frťalův asistent Jan Rezek.

Hlavní trenér, bývalý teplický fotbalista, který na Stínadlech s Verbířem, Diveckým, Řízkem nebo Macháčkem slavil na jaře 1999 senzační stříbro, nabádá k pokoře. „Musíme zůstat pokorní a dál pracovat," zdvihá varovný prst. Rezek ubezpečuje, že Tepličtí na hrušce nejsou. „Vážíme si šesti bodů ze zápasů se silnými soupeři. V oblacích ale nelétáme. Pro hráče je důležité, že se start do ligy vydařil, můžou mít větší zdravé sebevědomí, čistší hlavu, když už mají nějaké body. Prioritou je ale navázat na zatím výbornou práci na trénincích a při zápasech. Cílem je dál opakovat zodpovědné výkony, nic na hřišti nevypouštět."

V neděli dorazí do Teplic k malému severočeskému derby Jablonec. Hrát se bude od 15 hodin.