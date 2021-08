„Měl jsem z gólu radost tak dvě minuty, pak jsme inkasovali branku do šatny. Ta zápas ovlivnila,“ míní černovlasý fotbalista.

Jak se Černého zatím jediná gólová radost zrodila? „Ledy (Ledecký) výborně vypresoval gólmana. Nějak tam strčil nohu, suprově se otočil. Já si nabíhal, zařval jsem, viděl mě. Snažil jsem se trefit bránu, přede mnou byl jeden hráč. My věděli, že Kolář hodně riskuje, trenér nám to ukazoval na videu.“

Hned po vyrovnávající trefě ale „sešívaní“ strhli vedení znovu na svou stranu. Zkraje druhé půle pak Černý mohl opět srovnat, jeho hlavičku ale Kolář fantasticky nohou vyrazil. „Asi tomu chyběla větší razance. Viděl jsem, že balon od Moulise bude dlouhý. Odskočil jsem si, chtěl jsem hlavičkovat pod nohy. Povedlo se. Nevím, jestli jsem gólmana trefil, nebo to chytil. Mrzí mě to. Kdybychom dali gól, tak by byla nervózní a tři body by si neodvezla. Musím ale uznat, že byla lepším týmem.“

Davida Černého, který v nové sezoně hraje v záloze, zápas se Slavií alespoň zbavil těžkého břemena v podobě čekání na první ligový gól. „Hodně se mi ulevilo, spadlo to ze mě. Hned jsem se cítil na hřišti dobře. Sebevědomí je pro hráče důležité. Dal jsem gól i díky tomu, že už nehraju beka,“ líčí muž, který v minulosti platil hlavně za forvarda. „S bekem jsem se už sžil, ale v záloze se cítím dobře. Dostávám se víc do šancí,“ říká. (fbi)