Měli jste nezvykle krátkou přípravu. Byl to problém?

Příprava byla opravdu krátká, ale intenzivní. Myslím, že nám paradoxně prospěje rychlý návrat na hřistě a do zápasového tempa.

Během přípravy se téměř všichni hráči z marodky vrátili zpět do tréninkového procesu, navíc pár nových tváří přišlo. Cítíte větší konkurenční prostředí?

Určitě je teď konkurenční prostředí větší, na trénincích nás je hodně a na každý post jsou dvě až tři možnosti. Ale je to jedině dobře, každý teď bojuje o základní sestavu. Je to znát i při trénincích.

Jak hodnotíte podzim z vašeho pohledu?

Svůj podzim bych hodnotil kladně. A to hlavně díky týmovým výkonům. Myslím, že z nás všech hlavně v posledních zápasech byla cítit vůle po vítězství. Osobně jsem rád za to, že jsem dostal víc herního prostoru a mohl jsem nabrat zápasovou praxi, která mi chyběla.

Jaký máte na jaro osobní plán?

Osobní plán je takový, že se budu i nadále co nejvíce snažit objevovat v základní sestavě a samozřejmě pomáhat týmu k co nejlepším výsledkům. Také doufám, že navážu na můj první vstřelený gól a týmu pomůžu i v tomhle směru.



A co týmové cíle? Koukáte spíš nahoru, nebo dolů?

Týmové cíle jsou teď o dost optimističtější. Nebavíme se o záchraně, ale spíše o postupu tabulkou nahoru do vyších příček, kde chceme všichni být.

V pátek hrajete doma s Jabloncem. Uspějete s druhým týmem tabulky?

Zápas s Jabloncem určitě nebude jednoduchý. Každou sezonu potvrzuje, že patří k nejlepším českým týmům. Ale i my máme svou sílu. Nevidím důvod, proč bychom s ním nemohli uhrát dobrý výsledek.

Počasí je typicky lednové. Neovlivní hru?

Myslím, že může zápas trochu ovlivnit, ale podmínky budou stejné pro oba týmy. Určitě se s tím vyrovnáme.