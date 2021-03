„Nee, já nechci! Proč jáá?" nechtělo se hrdinovi posledních týdnů na pozápasovou tiskovou konferenci. Nakonec ho mluvčí „žlutomodrých" Martin Kovařík přemluvil. „Zlatý béčko, tam jsem na rozhovory nemusel," rozhodil Kodad bezmocně rukama s trpkým úsměvem na rtech a chodbou se vydal vstříc novinářům, se kterými se o několik okamžiků později pustil do povídání po internetu.

Trenér Kučera o Kodadovi

„Získal si roli v základní sestavě. Nastupuje od začátku, vrací nám to. Je pracovitý. Nepřemýšlí, jestli někde šetřit. Jede na plné pecky, je na tom dobře i psychicky. Prospívá to jemu i týmu. O šanci se rve a ukazuje kvalitu.“

„Moc si vážím toho, že mi trenér dává tolik šancí. Vždycky jsem však věřil, že se do Teplic vrátím a zahraju si nejvyšší soutěž. Nevzdal jsem se, makal. Tím se ten příběh zlomil," vyprávěl „sedmé velmoci" muž, který v nedávné minulosti hrál krajský přebor za béčko Litoměřic. Když pak přišla možnost vrátit se do Teplic a hrát třetí ligu za rezervu, neváhal Díky zmiňované pracovitosti si postupem řekl o šanci v áčku. Rozdíl mezi soutěžemi je prý obrovský. „Obecně je to velký skok. Je to jiný fotbal, rychlejší." A jaký je rozdíl mezi Kodadem před třemi lety a současným Kodadem? „Nejsem už tak vyjukaný, rozkoukal jsem se. Před tím jsem se v ligové kabině necítil, teď je to v pohodě. A jsem vyhranější."

Novinářům také prozradil, že má stále stejnou smlouvu, jakou měl i v béčku, které hraje ČFL. To, co nyní prožívá, je zatím jeho vrchol. „Určitě jsou to zatím nejlepší chvíle mé kariéry, ale zůstávám nohama na zemi. Sice mám o trochu více sebevědomí, ale nejsem typ, který by létal v oblacích."



Radost z gólu do sítě „klokanů" mu ale kalí fakt, že se svým týmem neslavil tři body. Ty by Teplické výrazně nasměrovali k záchraně. „Určitě by doma byla hezká výhra, ale myslím, že za remízu můžeme být rádi. Byl to těžký a bojovný zápas na náročném terénu, takže bod bereme."

Jak střelec vyrovnávající branky situaci z 82. minuty utkání popsal? „Vuky tam skvěle prošel a nacentroval. Já se nejdřív bál, jestli už nebyl míč za lajnou, jestli bude gól platit. Ale měl jsem to hlavičkování jednoduché, byl jsem tam sám jako s Opavou. Je dobře, že to na tom terénu šlo na hlavu, ne na nohu," culil se do kamery. Přitom se na začátku zápasu moc dobře necítil, špatně se mu dýchalo. „Pak už to bylo lepší," vylíčil.



Cíle s Teplicemi pro zbytek ligy? „Musíme se porvat o lepší příčky. V lize nejsou jednoduché zápasy, celá liga je těžká. Já chci týmu co nejvíc pomáhat."