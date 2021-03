Problémem „sklářů" v závěru zápasu byla nedisciplinovanost. Pět minut před koncem přehnal agresivitu ve vápně Macej a sudí Ginzel po poradě s videorozhodčím odpískal proti Severočechům pokutový kop. „Měli jsme zachovat chladnější hlavu, každý mikrokontakt se teď řeší VARem. Je to divné, ale bylo to vyhodnocené jako penalta," byl naštvaný teplický trenér Radim Kučera. Také Moulis neměl po gólu z penalty dobrou náladu, vyčítal ho svému spoluhráči. „Bylo to špatně vyhodnocené, zbytečné a hloupé. Protihráč byl vytlačený z vápna, zády k bráně. Byl to takový náš typický gól."

Zákroku, který VAR přetavil v pokutový kop a Stronati ve vyrovnání, předcházela jiná sporná situace. V 63. minutě totiž rozhodčí Ginzel zapískal penaltu po srážce dvou baníkovců ve vápně. Videorozhodčí ho ale uvedl v omyl, penaltu odvolal. „Já to neviděl, takže jsem se trošku bál. Byl tam ale Tomáš Kučera a říkal, že se srazili dva Ostraváci," vylíčil Pavel Moulis. „K tomu přeci nebyl zapotřebí VAR," odfrkl si kouč „žlutomodrých" po otázce, jak on viděl diskutabilní okamžik.

Hosté vedli od 69. minuty. Jánoš zariskoval v rozehrávce, z čehož těžili tepličtí Moulis s Marešem. „Vypíchnul jsem přihrávku, dal míč Marymu, Mary mi to dobře přihrál a já z jedničky poslal balon podél Laštůvky. Jsem za to rád, gólů moc nedávám. Jen škoda, že nebyl vítězný. Navíc jsem spálil jednu šanci v první půli," litoval záložník FK Teplice.



Ztráta dvou bodů leží v hlavě i Kučerovi. „On ten zápas spěl k tomu, že skončí bez branek. My čekali na šanci, nakonec přišla. Už jsem věřil, že to dotáhneme. Ale Baník byl pak nepříjemný, hrál tu svou domácí rvavost, soubojovost, chodil to toho. Začaly tam lítat centry, Stronati šel na hrot, byla to i hra na náhodu. Ke konci hrál vabank, už to nešlo moc ubránit."



Bod je ztrátou i pro domácí celek, který byl v posledním období pod tlakem. Pod koučem Lubošem Kozlem totiž podával nepřesvědčující výkony, navíc neměl dobré výsledky. „Trošku to na nich bylo vidět. Je to velký klub, který má ambice. Tlak na něj musel být, ale to je v lize na každý tým," přemýšlel nahlas Moulis.



Hlavy dali dohromady po střetnutí i funkcionáři Baníku. Rozhodli se odvolat kouče Kozla, vedení mužstva pověřili trenéra béčka Ondřeje Smetanu.



Teplice čeká ve středu domácí pohárový duel se Zbrojovkou Brno, hrát se bude od 14 hodin.