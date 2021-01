Rozhodla produktivita?

Jednoznačně! Řekl bych, že jsme hráli zodpovědně, celkově to z naší strany nebylo špatné. Dvě velké chyby ale soupeř potrestal, na to se pak hledá odpověď těžko.

V minulém kole jste doma dostali pět gólů od Jablonce. Co se pak dělo?

Rozebrali jsme to, pobavili jsme se o tom, hodně jsme potrénovali. Chtěli jsme tu vysokou porážku odčinit. Výkonem se nám to možná povedlo, od něj se můžeme odrazit, ale výsledkově určitě ne.

Vy sám jste měl v první půli velkou šanci, pak penaltu. Nepodklouzl jste v prvním poločase při té tutovce?

Trošku jsem podklouzl, možná jsem se i lekl ofsajdu. Srážka myšlenek. Ale moje chyba. Byl to jasný gól, to musím proměňovat.



A penalta?

Na penaltu jsem si věřil. Razantně jsem ji kopl k tyči, ale gólman míč chytil. Předem jsem měl jasno, kam budu mířit, protože minule jsem to změnil na poslední chvíli a pak jsem nedal. Jde to za mnou, měl jsem na noze jasné góly.