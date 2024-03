V základní sestavě Teplic už byl před rokem a půl, když „skláři" vyfasovali v pražském Edenu půltucet branek. Od té doby ale proteklo horskými bystřinami pod Bouřňákem spousta vody, Roman Čerepkai se v zimě vrátil do úplně jiného týmu. Člen slovenské jednadvacítky se v neděli proti Liberci představil ve velmi dobrém světle a přesvědčil, že jeho instalace do základu nebyla náhodná. „Liberec hrál dobře, ale my ještě lépe," řekl po výhře 2:0.

Roman Čerepkai | Foto: Deník/František Bílek

„Já byl nemocný týden, trenér mě chtěl postavit už na Olomouc. Ale i pak po nemoci jsem nečekal, že hned půjdu do zápasu, základní sestava mě překvapila. Ale ta myšlenka trenéra Frťaly se mi líbila, rychle jsem si na ni zvykl," smál s vytáhlý forvard po utkání. Jeho začátek ho ale zastihl s mírně rozklepanými koleny. „První dva tři míče mi nevyšly, chytil jsem se až přímákem. Docela dobře jsem to kopl, od té chvíle ze mě nervozita spadla a už se mi hrálo dobře.“

FOTO: Jásali jste v neděli na Stínadlech? Najděte se na fotkách

Mezi elitní jedenáctku se bratislavský rodák, který v mládeži hrál za italskou Sampdorii Janov, dostal díky své pracovitosti. Od teplického kouče totiž po svém příchodu slyšel, že prokousat se do sestavy bude těžká práce. „Trenér mi v zimě řekl, že je spokojený s prací, co v Teplicích předvádějí útočníci. Jasně mi dal najevo, jakou mám pozici. Vyhrabal jsem se z ní dobrými výkony v přípravě, hrál jsem uvolněně, dovolil jsem si, možná to se mu líbilo. A když jsem se teď dostal do základu, už to nepustím,“ pronesl Čerepkai sebevědomě. Při zranění Senegalce je jeho šance na velké zápasové vytížení nemalá.

Frťala o Čerepkaiovi

„Je inteligentní, výborně kondičně připravený, může být právoplatný člen týmu. Ne náhodou je ve slovenské jednadvacítce. Jeho přidanou hodnotou jsou standardky. Asi jsem netrénoval hráče, který je má tak kvalitní. Je nadstandardní exekutor přímých kopů. Řekl jsem mu, ať si proti Liberci vezme ten první. Pro brankáře může být nečitelný. Když bude blíž k bráně, věřím, že bude dávat i góly."

Po svém příchodu do lázeňského města jen paběrkoval, vedení „žlutomodrých" ho proto poslalo hostovat do Zlatých Moravců. „Když jsem šel zpátky, byl jsem trochu naštvaný, to nebudu lhát. Ale časem jsem pochopil, že to je pro mě dobrý krok. Neřešil jsem budoucnost, chtěl jsem hrát. Byl jsem tři měsíce zraněný, tam jsem se rozehrál a teď to tady můžu ukázat.“

Šourek: Kdyby nás na hřišti zařízli? Musíme být silní a uhrát si to sami

V kabině našel Čerepkai po návratu spojence v podobě brankáře Richarda Ludhy, což přivítal s otevřenou náručí. „Jo, to je lepší, protože si kluci nebudou dělat srandu jen ze mě, že jsem Maďar, ale i z něj," roztáhl svůj úsměv od ucha k uchu.

A jak si podle slovenského talentu povedou Teplice o víkendu v Edenu? „Věřím, že uhrajeme o dost lepší výsledek, než když jsem hrál na Slavii poprvé. Máme lepší tým než tehdy a začátek jara vynikající. Jsme bod od první šestky, ale také jen šest od skupiny o záchranu. Já věřím, že se budeme posouvat nahoru. Do každého zápasu musíme jít, jako by to bylo finále.“