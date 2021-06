„Nemyslím si, že bychom v příštím ročníku měli být slabší. Naopak si myslím, že budeme silnější. Pořád si myslím, že to, co se dělo na závěr sezony, byl faktor psychika. Budeme na ně přísnější a budeme zároveň chtít, aby oni byli přísnější na sebe," řekl na středeční tiskové konferenci přesvědčivě ředitel FK Teplice Rudolf Řepka.

Severočeši zmar přičítají celé řadě zraněných hráčů, mužstvo si navíc prošlo obdobím, kdy fotbalisty kosil covid. „Nejsme Slavia, Sparta nebo Plzeň, tedy týmy, které jsou schopné postavit dvě totožné jedenáctky. Byli jsme těmito faktory zdevastovaní. Pro trenéra a realizační tým to bylo složité období, k tomu jsme hráli MOL Cup, došli jsme až do semifinále. A ještě musíme říct, že zimní přestávka byla rekordně krátká," snažil se Řepka najít objektivní důvody teplické bídy.

Předseda představenstva Pavel Šedlbauer ale nechce neúspěch ničím omlouvat. „V závěru, kdy jsme bojovali o záchranu, mužstvo podle nás i odborníků nehrálo to, na co má. Zachránili jsme se díky výsledkům soupeřů, to je hodně špatné. Je potřeba s tím něco udělat. Snad se hráči dají dohromady fyzicky i psychicky."

Řepka si uvědomuje, že sezona 2020/2021 byla opravdu velmi špatná. Promluvil ale i o pozitivních věcech, který podle něho není málo. „Je jím zapracování odchovanců do základní sestavy, další hráči, věkem ještě dorostenci, jsou zapojováni do tréninků áčka. V poháru jsme došli až do semifinále. Ta pozitiva převážila nad negativy. Proto jsme se rozhodli dál nechat současný realizační tým. Vidíme, že mužstvo dobře trénuje, že se s ním dobře pracuje. Do budoucna vidíme perspektivu. Osa týmu by měla zůstat stejná, chceme ale víc stavět na odchovancích a mladších, chceme v týmu víc dravějších hráčů."

Tepličtí ale budou omezeni o něco nižším rozpočtem, než kterým disponovali v minulých letech. „Shánění finančních prostředků je vinou pandemie horší než v minulosti. Svůj podíl na to mají i špatné výsledky. AGC snížilo podporu klubu na příští sezonu. Ještě se budeme snažit jednat, oslovili jsme i kraj. Chtěl bych ale ocenit zlepšený přístup města. Zintenzivníme hledání generálního partnera," předestřel Šedlbauer.

Rozpočet pro příští ročník Teplice ještě hotový nemají, konkrétní cifra proto nepadla. „V posledních dobách byl 70 - 90 miliónů. Je potřeba minimálně 70. Na střed tabulky to potřebujeme zvednout o 40 - 50 milionů. Stále ale jsme v ligovém průměru," uvedl šéf klubového představenstva. „Žlutomodří" proto vsadí hlavně na mládí. V týmu končí kromě Ljevakoviće, Řezníčka i Vukadinovič a Heidenreich, novou smlouvu ještě nepodepsal brankář Grigar.

„Snažíme se k nám dostat vítězné typy, charakterově dobré hráče, pořád hledáme správné typy, ale ne vždy se to podaří. A pokud jde o jednotlivé posty, tak chceme středového útočníka k Marešovi a i křídla, která by uměla hrát v obraně. Kádr chceme mít hotový do zahájení přípravy, tedy do 21. června. Kromě dlouhodobě zraněného Žitného by měli být k dispozici všichni se zraněními laborující hráči," nastínil sportovní ředitel Štěpán Vachoušek. „Se Spartou jsme domluvení, že u nás na dva roky zůstane gólman Čtvrtečka, bude tam i opce. Chceme bojovat o Fortelného, zkusit bychom chtěli i další hráče z top klubů na hostování," doplnil.

Bývalý ligový fotbalista, člen teplické síně slávy, se pak ještě vrátil k zmiňované klubové analýze. „Měl jsem pohovory se všemi hráči, vyptával jsem se jich na všem možné. Musí to zůstat interní. Ale uděláme od nového ročníku změny, které by to mohly nakopnout. Vyhráváme málo zápasů. Od prvního přáteláku budeme chtít výhry, ať panuje vítězná atmosféra. Na starší hráče přehodíme daleko větší zodpovědnost," zaznělo z úst Štěpána Vachouška.

Vedení FK Teplice vyzývá fanoušky k pochopení situace a podpoře. „Ta situace je složitá. Bude i v jiných klubech. Nechceme naše postavení v tabulce omlouvat. I z prostředků, které máme, se můžeme posunout nahoru. Hráčský tým na to máme. Musíme to z nich dostat. Chceme se vrátit tam, kam patříme, to je minimálně střed tabulky," vzkázal Šedlbauer.