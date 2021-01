Jak jednání vypadalo?

Projednali jsme celou záležitost, trvalo to asi hodinu. Pan Hynek uznal, že se za současných podmínek neměl zúčastnil jakékoliv akce. Vzhledem k protiepidemickým nařízením je to jejich hrubé porušení etického kodexu naší firmy. Uznal, že ho porušil, že na akci neměl být. Proto se rozhodl rezignovat.

Pokud by pan Hynek sám nerezignoval, odvolalo by ho představenstvo?

My musíme dodržovat etický kodex. Nemám z toho radost, ale je to v souladu s tím, co nám říká. Takže bychom ho asi odvolali.



Jak jste byli s panem Hynkem spokojeni po profesní stránce?

Má to dvě roviny. Jeho odchod mě mrzí kvůli tomu, že tu ekonomickou stránku zajišťoval velice dobře, stejně tak otevřenost. Ale je tu stránka sportovní. Ta štve nás ve vedení i fanoušky.

Říkal jste, že etický kodex hovoří jasně. Není ale větším problémem než porušení protiepidemických nařízení to, do jaké společnosti pan Hynek šel? Mám tím na mysli kontroverzní osobu pana Petra Bendy.

To mě velice mrzí. Bohužel jsem nevěděl, že se tam chystá. Kdyby ano, tak bych mu doporučil, ať to nedělá. Vadí mi to, ano. A co se ještě týče porušení těch protiepidemických opatření, tak jedna věc je, že s řadou z nich nesouhlasím, já osobě třeba s uzavřením sjezdovek, ale respektuji je. Jinak by to byla anarchie.

A ještě k panu Bendovi - vy osobně ho znáte?

Neznám. Respektive vím, kdo to je, to samozřejmě. Když se potkáme na ulici, tak se pozdravíme, ale nikdy jsme spolu nemluvili. Neznám ho osobně.

Asi byste se do řeči s ním jen tak nedal, mám tím na mysli nějakou přátelskou rovinu. Protože jeho osoba se neslučuje s vaší filozofií o morálce.

K tomu bych se nechtěl vyjadřovat, protože ho opravdu osobně neznám. Jsou o něm různé informace, ale pokud si neudělám osobní zkušenosti, tak jim můžu, ale také nemusím věřit.



Pojďme teď k tomu, co se bude dít ohledně nového ředitele. V prohlášení, které jste dal po rezignaci Petra Hynka, jste řekl, že představenstvo situaci bude řešit od února. Odkud se bude nový ředitel rekrutovat? Opět z AGC?

Musíme se jako představenstvo do toho teď více zapojit, než vše vyřešíme. Ale systém funguje, myslím to, co není vidět - ekonomika. Možná uděláme nějaké provizorní řešení, než najdeme řešení trvalé. Je teď podobná situace, jaká byla po náhlém úmrtí pana Hrdličky. Tehdy to šlo také ze dne na den.



A budete tedy hledat někoho v AGC?

Nevím. Máme nějaké myšlenky, kandidáty, ale kam to budeme směřovat, to zatím nevím.

Nabízí se oslovit Rudolfa Řepku, teplického srdcaře, který je bez práce. Má řadu zkušeností a zároveň také dobré jméno u fanoušků, sportovní veřejnosti. A navíc i prestiž ve fotbalovém soukolí.

Nedokážu na to odpovědět. Byla by to jen velká spekulace. Musíme to prodiskutovat. Teď jsme teprve vyřešili zásadní věc.



Četl jste vyjádření Fanklubu? Co mu říkáte?

Ano, četl. Je tam spousta dobrých postřehů a návrhů na postup. Nakonec je výsledek takový, jaký vlastně v tom návrhu zazněl.



Fanoušci volali po konzistenci myšlení. Pokud by nebyla zachována, nebyly by podle nich Teplice brané tak vázně jako doposud.

To je pro mě podstatné, konzistence klubových myšlenek je pro nás priorita. Víte, já se ve středečním rozhovoru vyjadřoval neurčitě, protože jsem sám nemohl rozhodnout, musel jsem počkat na setkání představenstva. Nejsme císař pán, abych sám někoho zastřelil. Vždy musím znát podrobnosti, fakta, poradit se nad tak vážnou věcí s představenstvem.



Teď dál můžete bojovat za čistotu českého fotbalu.

Já nemám radost z toho, že to takhle dopadlo. Ale muselo to takhle dopadnout. Je to v duchu toho, o čem hovoříme léta. Zůstali jsme konzistentní v naší filozofii, máme svědomí čisté.