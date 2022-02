Neuznali vám první gól. Ale nezlomilo vás to, dal jste další dva. Nezlomilo, chtěl jsem makat dál. Vůbec jsem si to nedával do hlavy. Nemohl jsem na to myslet, je třeba jet na sto procent, zvlášť v naší situaci, kdy bojujeme o každý bod a o záchranu. Normálně jsem pokračoval a vůbec si nepřipouštěl, že bych nedal další góly.

První gól jste dal nějakou vědomou tečí?

Forty to skvěle udělal, šel tam jeden na jednoho. Pak vystřelil, mně to letělo kolem nohy, nějak jsem ji nastavil. To byl důležitý moment, pomohl nám.

Pak jste přidal další gól. Jde ten start do ligy vymyslet lépe? Opravdu se vám povedl!

Každý asi sní o tom, jaký bude mít jednou debut, ale já si to úplně v hlavě nepřehrával. Pro mě byl vždycky sen ligu jednou hrát, těší mě, že jsem pomohl k výhře. V Teplicích jsem od toho, abych přispěl k bodům a hlavně k záchraně. A tohle je hodně důležitá výhra. Ale bylo to těžké. Ty dva góly byla jen třešnička.

Co o výhře rozhodlo?

Stoprocentní nasazení je základ, takhle musíme jezdit v každém zápase. Nelze vypustit jediný souboj, to byla jedna z věcí, která rozhodla. Začátek ale nebyl až tak dobrý, po inkasované brance jsme začali šlapat, povzbuzovat, soupeře jsme předčili.

Překvapilo vás, že jste se tak dostávali do koncovky?

My věděli o Baníku, že dává hodně gólů. Ale na druhou stranu jejich obrana asi není taková, dostává hodně gólů. Věděli jsme, že to bude naše šance. A že když budeme jezdit, tak to ponese výsledky.

FOTO: K teplické demolici Olympiku přispěl i Rodriguinho, hvězdná posila

Spolupráce Filipem Žákem byla skvělá, co říkáte?

Žákiňo je skvělý, udrží hodně balonů, spoustu toho oběhá a vyhrává souboje. Rozumíme si, myslím, že lidsky i na hřišti. Super spolupráce s ním.

Parádní to bylo určitě i s Fortelným. Měl tři asistence!

Jo, vím. Já mu říkal, ať už se zastaví, abych byl třeba při debutu hráčem utkání, abych ho měl pohádkový (smích) Říkal mi, ať se nebojím, že já dám aspoň dva góly. Na druhý mi pak nahrál. Ale pořád mi říkal, že má o bod víc. Hlavní je, že Teplice mají tři do tabulky, tím jsme všichni spokojení.

Říkali jste si v kabině, že nastoupíte proti Chlumeckému, který na podzim hrál za Teplice?

Něco proběhlo. (smích) V Teplicích na podzim udělal nějakou penaltu, tak jsme si říkali, že bychom toho chtěli využít. Ale ne nějak přímo, to spíš jen ze srandy.

Teplice mají ze dvou jarních duelů šest bodů. V kabině musí být velká spokojenost.

Je! Ale teď nás čeká nejdůležitější utkání jara proti Karviné, na které už se musíme pečlivě připravovat. Tam není jiná možnost než vyhrát. Já nesnesu žádnou prohru, neúspěch. Přišel jsem do Teplic vyhrávat. Když to nepůjde, tak nebudu v pohodě. (smích)