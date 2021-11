Co říkáte tomu, že pan Pelta byl odsouzený na šest let? Máte z toho radost? Léta jste proti nepravostem ve vedení svazu bojoval.

Jestli mám radost? Nemůžu mít radost z toho, že někdo z fotbalu půjde do kriminálu. Všichni jsme si mysleli, že s nějaké nepravosti děly, to se potvrdilo. Trest je na místě, pokud se tedy vina potvrdila. Nechci komentovat výši trestu, určitě proběhne odvolání, ale dostat to na nulu bude velmi složité.

Pro fotbal je jeho obvinění špatným znamením, že?

Bohužel, takové kauzy mají vliv na všechno. Na lidi, kteří fandí, na samotné hráče, na celé fotbalové prostředí. Podobnými kauzami je pokroucené.

Ve fotbale ale došlo k velké změně, když už v něm nepůsobí pan Berbr. Vnímáte změny?

Bylo mi jasné, že změny, které se odehrály ve fotbale, nebudou úplně dokonalé, nikdy nejde udělat z černé bílou, ale posun tam je.

Cítí změnu Teplice na hřišti?

To, co se dělo ze strany rozhodčích vůči nám za pana Berbra, se teď vůbec neděje. Jsme sice poslední, máme mizerné výsledky, ale vůbec za to nemůžou rozhodčí. Že by něco zavánělo úmyslem? Vůbec.

V posledním utkání, ve kterém Teplice prohrály s Pardubicemi, byly proti nim odpískané dvě penalty ve dvou po sobě jdoucích akcích. I to bylo v pořádku?

Bylo to OK. Ani naši hráči neprotestovali nějak vehementně, i když pár se jich rozčilovalo. Komise rozhodčích to posoudila ze všech záběrů tak, že to bylo v pořádku, já jí důvěřuji.

Tím jsme se dostali k situaci ligového áčka, za poslední roky je vůbec nejhorší. Jak z toho ven?

Je velice složitá. Mrzí mě, že proti Pardubicím hráči nepředvedli takový výkon, jaký předvedli na Spartě a v minulých zápasech. Tam se zdálo, že jdou s výkony nahoru. Stále máme zraněné klíčové hráče, to ve výkonech také hraje svou roli. Do konce podzimu musíme získat ještě několik bodů a v zimě pak bude záležet na tom, jak se sportovnímu úseku podaří posílit tým a pak ho vyladit na jaro.

Bude mít sportovní úsek za co nakupovat?

Už teď se vede spousta jednání o posílení. Jsem rád, že jsme dotáhli jednání s Belgičany do úspěšného konce. Peníze teď budou na původní úrovni, možná o něco vyšší. Není to úplný zázrak, na pořádné posílení by byla potřeba vyšší částka, ale velmi mě těší, že se ta jednání povedla.

Souhlasíte s tím, že zima rozhodne o záchraně? Mám tím na mysli, že rozhodne to, jak který tým posílí.

Určitě aktivita na přestupovém trhu bude klíčová.

A co ještě?

Bude důležité změnit psychiku mužstva. A tu změní především nějaké vítězství. Je to sport, musíme věřit. Realizační tým čeká hodně práce. Musí tým vhodně namotivovat, dostat ho do pohody.

Vypadá to, že v závěru podzimu vám nepomůžou diváci. Co říct k tomu, že návštěvnost bude znovu omezená?

To je bohužel tragická realita. Fotbal utrpí, bude se zase hrát v komorním prostředí. Já nedokážu posoudit oprávněnost vládního rozhodnutí. Zdá se mi to přehnané, vždyť se kontroluje očkování, bezinfekčnost. Navíc se hraje na otevřeném stadionu. Je to ale jen můj laický názor.

V týdnu váš fotbalový klub podpořil Nemocnici Teplice v očkování. Jak důležité rozhodnutí pro vás podpora očkování je?

My si myslíme, že je to v pořádku podpořit zdravotníky. Chceme lidi motivovat k očkování. Ale jsme za to kritizovaní. Prý se mícháme do věcí, do kterých nám nic není. My ale vnímáme společenskou zodpovědnost. Zároveň ale vnímáme, že by lidi měli mít svobodu v rozhodování.

Pro povinné očkování nejste?

Dříve se dával stát rozkazy, byla dikatura, jiná doba. Dneska je společnost jiná. Měla by mít svobodu v rozhodování.

Vy už jste covid prodělal?

Jsem dvakrát očkovaný, ale covid jsem chytil. Zrovna mi končí karanténa. Myslím si, že kdybych očkovaný nebyl, tak bych mohl mít těžký průběh, mohl jsme skončit v nemocnici. Takhle jsem vážný průběh neměl, bylo to v pohodě. Věřím, že se na tom podílelo očkování.